Арина Шиповница: по народным приметам обязательно 1 октября увидеть послание Божие и собрать волшебную исцеляющую алую ягоду

1 октября отмечается день памяти Ариадны Фригийской, в народе Арины Шиповницы.
Святая мученица Ариадна служила у городского чиновника во Фригии. Однажды, когда был день рождения сына мастер совершил жертву языческому богу, когда Ариадна не стала принимать участие в языческой церемонии.
За это праведницу стали пытать через избиение и длительное изнурение голодом.
Когда мученица сумела освободиться, то за ней началось преследование: она побежала, молясь Господу чтобы он защитил ее от врагов. Внезапно, по ее молитвам, в горе открылась трещина, и святая Ариадна спряталась в ней. Это чудо ужаснуло преследователей, от чего они помешались и перебили друг друга.
По народным традициям, на день Арины Шиповницы собирали шиповник.
В ягоде содержится большое количество витамина C. Ягоду нужно успеть собрать, пока ее не прихватили первые морозы, иначе пользы от нее будет меньше.
В славянской мифологии шиповник использовали как защитное растение. Ягода росла на границе миров. Поэтому ее высаживали под окнами или на входе в дом, чтобы растение забирало на себя негативную энергетику. Ягоды нанизывали на нитку, чтобы потом носить как украшение – на счастье в любви. Из шиповника и его веток делали обереги, чтобы защитить дом от нечистой силы и болезней.
1 октября происходили девичьи посиделки, во время которых и общались, и делали заготовки к зиме. Женщины рубили капусту, которую потом квасили или солили.
Христиане на праздник посещали храм, в котором молились на благополучие, и на здоровье и семейную гармонии. На праздник следует совершать только добро, не стоит хвастаться своими успехами или достижениями, а также просить у Бога слишком много.