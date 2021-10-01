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Арина Шиповница: по народным приметам обязательно 1 октября увидеть послание Божие и собрать волшебную исцеляющую алую ягоду

1:00:0510/1/2021Фото: pixabay.com
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По народным традициям, на день Арины Шиповницы собирали шиповник.

В славянской мифологии шиповник использовали как защитное растение

1 октября отмечается день памяти Ариадны Фригийской, в народе Арины Шиповницы.

Святая мученица Ариадна служила у городского чиновника во Фригии. Однажды, когда был день рождения сына мастер совершил жертву языческому богу, когда Ариадна не стала принимать участие в языческой церемонии.

За это праведницу стали пытать через избиение и длительное изнурение голодом.

Когда мученица сумела освободиться, то за ней началось преследование: она побежала, молясь Господу чтобы он защитил ее от врагов. Внезапно, по ее молитвам, в горе открылась трещина, и святая Ариадна спряталась в ней. Это чудо ужаснуло преследователей, от чего они помешались и перебили друг друга.

По народным традициям, на день Арины Шиповницы собирали шиповник.

В ягоде содержится большое количество витамина C. Ягоду нужно успеть собрать, пока ее не прихватили первые морозы, иначе пользы от нее будет меньше.

В славянской мифологии шиповник использовали как защитное растение. Ягода росла на границе миров. Поэтому ее высаживали под окнами или на входе в дом, чтобы растение забирало на себя негативную энергетику. Ягоды нанизывали на нитку, чтобы потом носить как украшение – на счастье в любви. Из шиповника и его веток делали обереги, чтобы защитить дом от нечистой силы и болезней.

1 октября происходили девичьи посиделки, во время которых и общались, и делали заготовки к зиме. Женщины рубили капусту, которую потом квасили или солили.

Христиане на праздник посещали храм, в котором молились на благополучие, и на здоровье и семейную гармонии. На праздник следует совершать только добро, не стоит хвастаться своими успехами или достижениями, а также просить у Бога слишком много.

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традициипраздникиприметы день Арины Шиповницы
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