Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Категорические запреты на праздник иконы Божией Матери «Целительница» 1 октября: что важно сделать верующему

1:30:4910/1/2021Фото: pixabay.com
0

Пресвятая Дева услышала его просьбу, и сама пришла исцелить больного.

На праздник верующим принято ходить в храм

1 октября отмечается церковный праздник в честь иконы Богородицы “Целительница”. Существует очень много разных иконописных образов Божией Матери, которые особо почитаемы православными. Пресвятой Богородице молятся даже о спасении души, хотя считается, что принято просить об этом только Бога.

Множество раз Святая Дева Мария показывала свою силу через чудотворные иконы, таким образом показывая свою великую любовь к каждому православному христианину. Одна из таких икон — образ Божией Матери "Целительница".

Согласно легенде, такое название икона получила благодаря истории, которая на ней изображена. Однажды один из жителей Грузии в четвертом веке, священнослужитель по имени Викентий, каждый раз почтенно преклонялся перед образами Богородицы и долго молился. Но его посетила тяжелая болезнь, в виде поражения языка. Которая приносила ему невыносимую боль и периодическое помрачение рассудка. В те короткие минуты, когда боль утихала, он приходил в себя и молился о помощи Пресвятой Деве Марии.

Пресвятая Дева услышала его просьбу, и сама пришла исцелить больного. После чего больной тут же выздоровел. Дева Мария "Целительница" изображена на этой иконе, стоящей во весь рост, рядом с постелью лежащего больного.

На праздник верующим принято ходить в храм, ставить свечу перед образом. Многие специально идут к иконе, чтобы попросить Богородицу помочь в исцелении от тяжкого недуга или долгой болезни. Она помогает, чтобы быстрее заживали раны, опухоли, переломы, ожоги. Если искренне ей помолиться и попросить помощи, то она обязательно помогает.

Запрещено на праздник сквернословить, злиться, задумывать что-то плохое, ругаться и обижаться на своих близких. А также самим оскорблять или доводить до обиды кого-то.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вераправославиепраздникизапретыдень иконы Целительница Богородицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Категорические запреты на праздник иконы Божией Матери «Целительница» 1 октября: что важно сделать верующему
1:30:49 10/1/2021
Категорические запреты на праздник иконы Божией Матери «Целительница» 1 октября: что важно сделать верующему
Открытки для героев в День сухопутных войск России: и мужественные поздравления для всех пехотинцев 1 октября
12:45:51 10/1/2021
Открытки для героев в День сухопутных войск России: и мужественные поздравления для всех пехотинцев 1 октября
Трогательные открытки и стихи для всех Ириш, Ирина и Ирочек в День ангела Ирины на 1 октября
12:15:59 10/1/2021
Трогательные открытки и стихи для всех Ириш, Ирина и Ирочек в День ангела Ирины на 1 октября
С Днем пожилых людей: новые открытки и сердечные слова для отправления мамам и папам 1 октября
12:15:52 10/1/2021
С Днем пожилых людей: новые открытки и сердечные слова для отправления мамам и папам 1 октября
Картинки на День ангела Ирины 1 октября: и лучезарные слова с любовью всем Ирочкам, Иришам, Иришкам
12:15:03 10/1/2021
Картинки на День ангела Ирины 1 октября: и лучезарные слова с любовью всем Ирочкам, Иришам, Иришкам
Какой сегодня церковный праздник 1 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:50 9/30/2021
Какой сегодня церковный праздник 1 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Вызванный пандемией коронавируса стресс изменил менструальные циклы у женщин
7:00:19 9/30/2021
Вызванный пандемией коронавируса стресс изменил менструальные циклы у женщин
Коронавирус будет мутировать до более заразных штаммов, именно такой сценарий прогнозирует новый метод
6:00:00 9/30/2021
Коронавирус будет мутировать до более заразных штаммов, именно такой сценарий прогнозирует новый метод
Госдума предложила поднять минимальную зарплату россиян на 6,4% или до 13 617 рублей в 2022 году
4:08:05 9/30/2021
Госдума предложила поднять минимальную зарплату россиян на 6,4% или до 13 617 рублей в 2022 году
Редчайшие и очень красивые имена 2021 года для девочек по церковному календарю и гороскопу
4:00:51 9/30/2021
Редчайшие и очень красивые имена 2021 года для девочек по церковному календарю и гороскопу