Категорические запреты на праздник иконы Божией Матери «Целительница» 1 октября: что важно сделать верующему

1 октября отмечается церковный праздник в честь иконы Богородицы “Целительница”. Существует очень много разных иконописных образов Божией Матери, которые особо почитаемы православными. Пресвятой Богородице молятся даже о спасении души, хотя считается, что принято просить об этом только Бога.
Множество раз Святая Дева Мария показывала свою силу через чудотворные иконы, таким образом показывая свою великую любовь к каждому православному христианину. Одна из таких икон — образ Божией Матери "Целительница".
Согласно легенде, такое название икона получила благодаря истории, которая на ней изображена. Однажды один из жителей Грузии в четвертом веке, священнослужитель по имени Викентий, каждый раз почтенно преклонялся перед образами Богородицы и долго молился. Но его посетила тяжелая болезнь, в виде поражения языка. Которая приносила ему невыносимую боль и периодическое помрачение рассудка. В те короткие минуты, когда боль утихала, он приходил в себя и молился о помощи Пресвятой Деве Марии.
Пресвятая Дева услышала его просьбу, и сама пришла исцелить больного. После чего больной тут же выздоровел. Дева Мария "Целительница" изображена на этой иконе, стоящей во весь рост, рядом с постелью лежащего больного.
На праздник верующим принято ходить в храм, ставить свечу перед образом. Многие специально идут к иконе, чтобы попросить Богородицу помочь в исцелении от тяжкого недуга или долгой болезни. Она помогает, чтобы быстрее заживали раны, опухоли, переломы, ожоги. Если искренне ей помолиться и попросить помощи, то она обязательно помогает.
Запрещено на праздник сквернословить, злиться, задумывать что-то плохое, ругаться и обижаться на своих близких. А также самим оскорблять или доводить до обиды кого-то.