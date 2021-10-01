Почему так много людей ненавидят Грету Тунберг - и почему они не правы в отношении ее борьбы за климат

Вскоре после недавнего выступления Греты Тунберг на конференции Youth4Climate ее критики устремились в социальные сети, чтобы переосмыслить свою критику в адрес молодого активиста.
Большинство людей знают Тунберг по ее пылким призывам к действию и обвинениям в пассивности по отношению к мировым лидерам в связи с изменением климата. Она молода, страстна, прямолинейна и откровенна, пишет yourtango.com.
Но некоторые люди возмущаются ее словами, критикуют ее активность и распространяют резкие слова о ней в Интернете. Но по какой причине?
Почему люди так ненавидят Грету Тунберг?Короче говоря, это те же положительные качества, которые перечислены выше, и если вам это кажется странным, то это потому, что это так. Комбинация факторов делает Тунберг такой привлекательной мишенью, особенно для групп противников климатических реформ.
Часто ее критиками становятся мужчины среднего возраста, которые, кажется, не могут понять, как слушать задумчивые слова молодой женщины.
Критики Тунберг пытаются дискредитировать ее за то, что она «ребенок» или «психически больна» из-за ее возраста и принадлежности к аутистическому спектру.
Даже те, кто сопротивляется таким снисходительным замечаниям, часто описывают Тунберг как «всего лишь ребенка», пытаясь сказать, что преследовать ее - слабый удар. E
Даже такая защита проблематична, потому что, говоря, что Тунберг слишком молода, чтобы подвергаться нападкам со стороны взрослых, также подразумевается, что она слишком молода, чтобы иметь ценное и независимое мнение.
Использовать возраст Тунберг в качестве атаки или защиты - значит сказать, что она меньше взрослых, которые якобы управляют ее жизнью, и что она вообще не участвует в разговоре.
На самом деле недоброжелатели Тунберг очень заботятся о том, что она должна сказать, и воспользуются любым предлогом, чтобы свалить ее с ног или, что еще более важно, упростить ее слова и ее убеждения.
Некоторые люди жестоко заявляют, что Грета Тунберг «психически больна».Описание Греты Тунберг как «душевнобольной» неспецифично и является дымовой завесой, призванной отвлечь от ее слов и убеждений. Тунберг находится в спектре аутизма.
Осведомленность о расстройствах аутистического спектра (РАС) растет, но еще далека от того, что должно быть .
Когда ненавистники упоминают диагноз Тунберг, они говорят, что это каким-то образом делает ее мнение менее ценным и что ее нельзя воспринимать всерьез. Давайте проясним здесь: люди с РАС - это люди с мыслями и мнениями, которые имеют значение, и, что более важно, люди, которые должны делить этот единственный мир, который у нас есть, с остальными.
Они имеют такое же право голоса в том, как мы сохраняем будущее этой планеты, как и все мы.
Другие умаляют творчество Греты Тунберг из-за ее возраста.С тех пор, как несколько лет назад Грета впервые попала в заголовки газет и произнесла свою ставшую знаменитой речь «Как ты смеешь?», Ее возраст был использован против ее слов.
Как отмечает в своем выступлении Тунберг, ее недоброжелатели в каком-то смысле правы. Тунберг не следует стоять перед мировыми лидерами, говоря им очевидное, а именно, что мы попадаем прямо в пасть величайшей угрозы человечеству, которую мы когда-либо знали . Изменение климата.
Стыдно, что Тунберг приходится делать то, что она делает, но взрослые люди мира не могут обеспечить будущее следующему поколению. Так что такие люди, как Тунберг, должны попытаться сделать что-нибудь для спасения мира, который унаследует молодежь.
Честно говоря, смешно говорить, что молодость Греты Тунберг делает что-то еще, кроме усиления ее послания. Похоже, пожилым людям в мире нужно напомнить, что они не почувствуют последствий изменения климата через одно, два, три десятилетия.
Но Грета Тунберг будет, как и ее поколение.
История Греты Тунберг - это не история нефтяных магнатов, мировых лидеров, корпораций и наций.
Это одна из молодых женщин в мире стариков.
И они ненавидят ее за это.