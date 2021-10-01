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Почему икона «Целительница» есть во многих больницах и госпиталях? История чудотворной святыни

2:00:2710/1/2021Фото: pixabay.com
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В 1992 году в честь иконы "Целительница" построили и освятили Храм. Здание храма построили в начале 80-х годов XX века, при НИИ клинической психиатрии научного центра психического здоровья РАМН.

Часто икону Пресвятой Богородицы часто находится в храмах больницы или в часовнях, богадельнях, в больничных палатах

1 октября отмечается праздник в честь образа Святой Девы Марии "Целительница". Согласно преданию, икону написали в четвертом веке во время просвещения святой Нины в Грузии. Находилась икона в Цилканском храме. Но образ потеряли, а в России написали похожую икону “Целительница”, которая изображает Богородицу, исцеляющую больного лежачего клирика. Эта история связана со случившимся чудом в конце семнадцатого века, которое описал у себя в книге “Руно Орошенное” Дмитрий Ростовский.

Однажды певчий священник Винсент Булвиненский попал в беду. Он жил в Грузии, и вел праведный образ жизни, на выходе из церкви долго и искренне молился Божией Матери. Но в один день он сильно заболел поражением языка. У него начались сильные боли, и клирик не мог говорить. Он только молился в мыслях, когда боль утихала. Он обращался за спасением к Пресвятой Богородице.

Однажды, после очередных страданий, священник увидел у своей постели Ангела, который молился о выздоровлении Викентия. Пресвятая Дева немедленно услышала просьбу, и сама появилась, чтобы исцелить больного. Чудесное видение помогло Винсенту полностью выздороветь. Священник рассказал о чуде, и это событие стало привело к появлению священного образа.

Часто икону Пресвятой Богородицы можно увидеть в храмах больницы или в часовнях, богадельнях, в больничных палатах. Благодаря ей многие обретают веру на выздоровление и правда быстрее исцеляются.

В 1992 году в честь иконы "Целительница" построили и освятили Храм. Здание храма построили в начале 80-х годов XX века, при НИИ клинической психиатрии научного центра психического здоровья РАМН.

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