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Грешно ли 1 октября работать в праздник иконы «Целительница»?

2:30:5610/1/2021Фото: pixabay.com
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История написания образа берет свое начало в Грузии. Однажды один священнослужитель, который вел очень праведный образ жизни, и сильно почитал Богородицу, слег с серьезным заболеванием языка.

В этот день не запрещено работать, но желательно в этот день посетить храм

Иконы Богородицы особенно почитаются православными по всему миру. Ее можно увидеть в каждом храме. И даже отпраздновать день в честь иконы. Например, ближайший праздник будет 1 октября - и назван он в честь иконы “Целительница”. История написания образа берет свое начало в Грузии. Однажды один священнослужитель, который вел очень праведный образ жизни, и сильно почитал Богородицу, слег с серьезным заболеванием языка. Он испытывал страшные муки, а когда боль утихала молился о помощи Божией Матери.

Однажды ему привиделось, что рядом с ним стоит Ангел и молит пресвятую Деву помочь больному. Богородица услышала его молитву, и сама пришла, чтобы исцелить больного клирика. С этого события и написан образ, на котором изображена Богородица, которая стоит рядом с больным священник в постели.

Оригинал Карталинской “Целительницы” был утерян, а описание его изображения осталось неизвестным. В конце XVIII века в России список с этой иконой также был прославлен великими чудесами. С древних времен многие верующие приходили с сердечными молитвами к чудесному образу. Христиане из многих городов России приезжали поклониться святой иконе, получая многочисленные исцеления от душевных и физических болезней.

В этот день не запрещено работать, но желательно в этот день посетить храм, по возможности и помолиться перед святым образом. Особенно тем, кто давно страдает от какого-то заболевания.

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православиемолитвапраздникиикона Целительница
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