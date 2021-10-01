Вызванный пандемией коронавируса стресс изменил менструальные циклы у женщин

Новое исследование Northwestern Medicine показало, что женщины и люди, у которых менструация, нарушается в менструальном цикле из-за повышенного стресса во время пандемии COVID-19.
Это первое исследование в США, в котором оценивается влияние стресса на периоды менструации.
В исследовании приняли участие более 200 женщин и людей, у которых менструация в США в период с июля по август 2020 года, чтобы лучше понять, как стресс во время пандемии COVID-19 повлиял на их менструальные циклы. Более половины (54%) участников исследования испытали изменения в своем менструальном цикле после начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, пишет medicalxpress.com.
Исследование показало, что люди, которые испытывали более высокий уровень стресса во время пандемии COVID-19, с большей вероятностью испытывали более сильное менструальное кровотечение и более длительную продолжительность менструального цикла, по сравнению с людьми с умеренным уровнем стресса.
Исследование «Влияние стресса на менструальную цикличность во время пандемии COVID-19: обзорное исследование» было опубликовано 28 сентября в Журнале женского здоровья . По словам авторов исследования, это дает лучшее понимание того, как пандемия COVID-19 повлияла на психическое и репродуктивное здоровье женщин.
«Мы знаем, что дополнительный стресс может негативно повлиять на наше общее здоровье и благополучие, но для женщин и людей, у которых менструация, стресс может также нарушить нормальный менструальный цикл и общее репродуктивное здоровье», - сказала ведущий автор и корреспондент Николь Войтович, доцент кафедры научных исследований. медицинские социальные науки в Медицинской школе им. Файнберга Северо-Западного университета.
Предыдущие исследования показали, что о нарушениях менструального цикла часто сообщают женщины, которые испытывают расстройства настроения, такие как тревога и депрессия, или те, кто сталкивается с острыми жизненными стрессовыми факторами, такими как стихийные бедствия, перемещение, голод или дезертирство.
«Учитывая беспрецедентный характер пандемии и ее значительное влияние на психическое здоровье, эти данные неудивительны и подтверждают многие анекдотические сообщения в популярной прессе и в социальных сетях», - сказал Войтович.
С самого начала пандемии социальные сети были одной из основных платформ, где женщины и люди, у которых менструация, могли делиться вопросами или опасениями по поводу своего менструального цикла . Только недавно эти проблемы были решены сообществом биомедицинских исследователей.
«Репродуктивное здоровье не следует игнорировать в контексте COVID-19», - сказал Войтович. «Мы уже видим волновые эффекты того, что происходит, когда мы не принимаем во внимание этот важный аспект женского здоровья, поскольку многие сейчас испытывают нарушения менструального цикла в результате вакцинации COVID-19 или инфекции COVID-19».
Среди других соавторов Северо-Запада доктор Кара Голдман, доцент кафедры акушерства и гинекологии (репродуктивной эндокринологии и бесплодия) в Файнберге, и бывшие ученицы Файнберга Ноэль Озимек, Карен Велес, Ханна Анвари и Лорен Батлер.