День иконы Божией Матери Молченская: Традиции и история святыни. Текст Молитвы

В честь Богородицы, как самой почитаемой святой в православном мире, существует большое количество праздников. В том числе в честь икон, написанных по ее образам, которые совершали множество разных чудес. В их число входит Молченская икона Богородицы.
Пресвятая Молченская икона Богородицы хранится в женской обители – монастыре Рождества Девы Марии в Путивле Сумской области. Впервые Ее образ увидели на болоте Молча 1 октября в 1405 году. Нашел образ местный бортник, который разыскивал своих пчел. Он увидел ее на дереве, а также услышал голос, что на этом месте необходимо построить храм. После этого события, там была построена часовня, после чего установлен монастырь – Молченская пустынь.
Когда монастырь был серьезно разорен и разрушен, то монахи перенесли на хранение в Путивльскую крепость, в которой находился еще один монастырь. Когда возник пожар, оригинальный образ сгорел, поэтому сейчас мы знаем только священный список иконы Пресвятой Девы Марии, который был создан в 1724 году.
Во время распространения атеизма образ тайно хранился у дома у одного из священнослужителей. После открытия Путивльской обители, в мае 1995 года во время крестного хода, образ перенесли в Спасо-Преображенский храм, где совершили Богослужение и молебен перед чудодейственным образом Божией Матери. Когда молебен завершили, то икону перенесли обратно в монастырь.
В наше время православные люди продолжают поклоняться иконе Пресвятой Богородицы. Поток людей, сердца которых наполнены любовью и благодарностью, не прекращается в монастырь.