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День Женского счастья 18 октября: как стать счастливой, несмотря ни на что – парочка мудрых советов и три нежных поздравления для вас

4:00:2210/1/2021Фото: pixabay.com
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Смысл этого праздника в том, чтобы помочь понять каждой женщине, что счастье находится не в каких-то поверхностных вещах, как материальное благополучие.

Международный день женского счастья - это праздник, который напоминает о счастье в самих женщинах

Международный день женского счастья отмечается ежегодно 18 октября. Идея этого праздника заключается в недопущении распространения депрессии у женщин. Впервые его ввела Карин Роккинд в 2017 году, которая сама переборола депрессию и решила помочь в этом непростом деле другим женщинам.

Депрессия – это болезненное психопатологическое состояние, которое приобретает затяжной, тяжелый характер. Эта болезнь все чаще встречается среди женщин. На фоне этой болезни у женщин резко понижается социальная адаптация, обучаемость и работоспособность, снижается интерес к жизни. Женщины не способны в период депрессии переживать положительные эмоции. Они плохо себя чувствуют, страдают расстройствами сна, повышенной утомляемостью, пониженным настроением.

Болезнь приводит многих к тому, что они остаются без друзей, работы, а иногда и семьи. Поэтому важно не оставаться в такой ситуации одному и обязательно нужно отправляться к специалисту.

Смысл этого праздника в том, чтобы помочь понять каждой женщине, что счастье находится не в каких-то поверхностных вещах, как материальное благополучие. Международный день женского счастья - это праздник, который напоминает о счастье в самих женщинах, его цель — донести, что счастье в самопознании и внимании к себе.

Как известно, к плохому настроению может привести долгий стресс, вот несколько советов, как его снизить:

Регулярные физические упражнения, в том числе дыхательные упражнения, могут помочь и привести к позитивным изменениям.

Попытка увидеть смешную сторону ситуаций поможет вам справиться с тем, когда вы испытываете стресс, а такие мероприятия, как встреча с друзьями или принятие ванны, могут улучшить ваш день.

Относитесь к себе так, как вы поступили бы по отношению к ценному другу, и говорите себе позитивные вещи вместо того, чтобы унижать себя.

Ограничьте алкоголь, соблюдайте сбалансированную диету, регулярно занимайтесь спортом и высыпайтесь.

Разговор о стрессовых ситуациях, в которых вы находитесь с другом, членом семьи или психологом, значительно снижает напряжение.

Три поздравления:


  • Вы делаете жизнь стоящей того, чтобы жить. Счастливого женского дня всем прекрасным женщинам!
  • Будьте красивы, если можете, будьте мудры, если хотите, но чтобы вас уважали - это очень важно! Желаем вам очень счастливого женского дня.
  • Ваши улыбки заставляют сердце петь. Спасибо вам за то, что вы есть!

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