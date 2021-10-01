День Женского счастья 18 октября: как стать счастливой, несмотря ни на что – парочка мудрых советов и три нежных поздравления для вас

Международный день женского счастья отмечается ежегодно 18 октября. Идея этого праздника заключается в недопущении распространения депрессии у женщин. Впервые его ввела Карин Роккинд в 2017 году, которая сама переборола депрессию и решила помочь в этом непростом деле другим женщинам.
Депрессия – это болезненное психопатологическое состояние, которое приобретает затяжной, тяжелый характер. Эта болезнь все чаще встречается среди женщин. На фоне этой болезни у женщин резко понижается социальная адаптация, обучаемость и работоспособность, снижается интерес к жизни. Женщины не способны в период депрессии переживать положительные эмоции. Они плохо себя чувствуют, страдают расстройствами сна, повышенной утомляемостью, пониженным настроением.
Болезнь приводит многих к тому, что они остаются без друзей, работы, а иногда и семьи. Поэтому важно не оставаться в такой ситуации одному и обязательно нужно отправляться к специалисту.
Смысл этого праздника в том, чтобы помочь понять каждой женщине, что счастье находится не в каких-то поверхностных вещах, как материальное благополучие. Международный день женского счастья - это праздник, который напоминает о счастье в самих женщинах, его цель — донести, что счастье в самопознании и внимании к себе.
Как известно, к плохому настроению может привести долгий стресс, вот несколько советов, как его снизить:
Регулярные физические упражнения, в том числе дыхательные упражнения, могут помочь и привести к позитивным изменениям.
Попытка увидеть смешную сторону ситуаций поможет вам справиться с тем, когда вы испытываете стресс, а такие мероприятия, как встреча с друзьями или принятие ванны, могут улучшить ваш день.
Относитесь к себе так, как вы поступили бы по отношению к ценному другу, и говорите себе позитивные вещи вместо того, чтобы унижать себя.
Ограничьте алкоголь, соблюдайте сбалансированную диету, регулярно занимайтесь спортом и высыпайтесь.
Разговор о стрессовых ситуациях, в которых вы находитесь с другом, членом семьи или психологом, значительно снижает напряжение.
Три поздравления:
- Вы делаете жизнь стоящей того, чтобы жить. Счастливого женского дня всем прекрасным женщинам!
- Будьте красивы, если можете, будьте мудры, если хотите, но чтобы вас уважали - это очень важно! Желаем вам очень счастливого женского дня.
- Ваши улыбки заставляют сердце петь. Спасибо вам за то, что вы есть!