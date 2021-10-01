Незаметный переход от умеренной к чрезмерной алкоголизации: какие болезни возникают у человека из-за алкоголя

Люди пили ферментированные напитки на протяжении тысяч лет, и они также долго спорили о достоинствах и недостатках этого.
Споры продолжаются и сегодня, и ведутся оживленные дискуссии о том, полезен ли алкоголь для вашего здоровья. Но независимо от вашего мнения по этому поводу, можно с уверенностью сказать, что алкоголь является одновременно тонизирующим средством и ядом.
Разница заключается в количестве, которое вы потребляете. Предыдущие исследования показывают, что умеренное употребление алкоголя полезно для сердца и может даже защитить от диабета. Однако пьянство - основная причина смерти, пишет food.news.
Пьянство может нанести вред вашей печени и сердцу, нанести вред нерожденным детям, повысить риск рака груди, способствовать депрессии и насилию и помешать отношениям. Двуличный характер алкоголя не должен вызывать удивления. Активный ингредиент алкогольных напитков - этанол - может по-разному влиять на организм.
Риски для здоровья, связанные с чрезмерным употреблением алкоголяСколько алкоголя вы пьете, ваш пол, масса тела, генетика и общее состояние здоровья - все это определяет, как пьянство может повлиять на вас. Однако исследования неизменно показывают, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и может привести к преждевременной смерти.
После того, как вы выпили алкогольный напиток, он проходит через желудок и кишечник, где и всасывается. Но в отличие от питательных веществ из продуктов, ваше тело не может накапливать алкоголь. Фактически, ваше тело хочет избавиться от него быстро, настолько, что оно нарушает нормальные функции, такие как усвоение питательных веществ и метаболизм жиров, чтобы справиться с этим.
Когда ваше тело сжигает алкоголь, избыток глюкозы и липидов в кровотоке превращается в жир. Вот почему у тех, кто много пьёт, появляется «пивной живот» после нескольких месяцев чрезмерного употребления алкоголя. Именно в этот момент, когда ваш живот начинает выпирать, вы можете почувствовать негативное воздействие алкоголя.
Между тем, в вашей печени фермент под названием алкогольдегидрогеназа метаболизирует этанол, что приводит к образованию ацетальдегида. Это химическое вещество токсично и канцерогенно. Он также отвечает за симптомы похмелья, которые вы испытываете после ночи, полной алкоголя. Ацетальдегид превращается в вашем организме в уксусную кислоту, которая водорастворима. Это означает, что он может быть выведен через почки.
Хотя алкоголь в конечном итоге выводится из вашего организма, ваша печень по-прежнему особенно подвержена риску повреждения, потому что алкоголь в основном метаболизируется там. Фактически, чрезмерное употребление алкоголя может привести к воспалению печени, рубцеванию и накоплению жиров. Вместе они характеризуют алкогольную болезнь печени .
Хроническое воспаление печени из-за пьянства называется алкогольным гепатитом. Это приводит к рубцеванию тканей печени. В конце концов, рубцы могут полностью проникнуть в печень, что приведет к ее затвердеванию. Это так называемый цирроз или поздняя стадия заболевания печени.
Если печень не может выполнять свои многие функции жизнеобеспечения, может произойти полиорганная недостаточность и даже смерть. К сожалению, симптомы алкогольного заболевания печени, такие как пожелтение кожи или глазных яблок (желтуха) и вздутие живота, обычно развиваются только после того, как печень уже нанесла серьезный ущерб.
Кроме того, алкоголь может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, увеличивая приток крови к коже, желудку и кишечнику и уменьшая приток крови к мышцам.
Вот еще несколько причин, по которым чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на различные части вашего тела:
- Способствует проблемам с памятью и усугубляет депрессию и беспокойство.
- Повышает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
- Повышает риск рака печени, груди и пищевода.
- Может привести к ожирению и, как следствие, увеличить риск возникновения проблем со здоровьем, связанных с ожирением.
- Повышает риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.
- Может вызвать врожденные дефекты или преждевременные роды
- Подрывает иммунное здоровье
- Ухудшает и увеличивает риск заражения
- Замедляет естественную способность организма к заживлению
Негативные эффекты алкоголя зависят от дозы. Это означает, что чем больше вы пьете, тем хуже это сказывается на вашем здоровье.
Баланс между рисками и преимуществамиВсе это не означает, что вам следует избегать употребления алкогольных напитков всю оставшуюся жизнь. В конце концов, большинство из них получают из фруктов (вино) и злаков (пиво), которые содержат небольшое количество питательных веществ и антиоксидантов.
На самом деле умеренное употребление вина связано с определенной пользой для здоровья. Недавний обзор подтвердил, что умеренное потребление вина , особенно красного вина, может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром, снижение когнитивных функций, депрессию и даже рак.
Однако обратите внимание, что в обзоре «умеренное потребление» определяется как только один бокал вина в день для женщин и два бокала вина в день для мужчин. Более того, преимущества умеренного употребления вина, подробно описанные в обзоре, в основном наблюдались у людей, которые употребляли вино в рамках здорового питания.
Если вам время от времени нравится пить, попробуйте для разнообразия эти полезные для здоровья напитки с низким содержанием углеводов :
- Шампанское - шампанское низкокалорийно и полезно для сердца и кожи.
- Светлое пиво - Светлое пиво менее калорийно, чем обычное пиво. Считается, что умеренное употребление пива помогает снизить риск диабета, поддерживает здоровье сердца и укрепляет кости.
- Вино - красные, белые и сухие вина являются здоровым выбором, если употреблять их в умеренных количествах. Но самое низкое содержание сахара в сухих винах. Красное вино богато антиоксидантами и может помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови.
- Крепкие спиртные напитки - джин, виски и водка содержат очень мало углеводов. Умеренное употребление спиртных напитков также может помочь снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета.
- Миксеры - миксеры, хотя и не алкогольные, обычно смешиваются с небольшим количеством алкоголя в барах или на вечеринках. Как правило, в них не так много углеводов, как в сладких коктейлях.
Алкоголь по своей сути не вреден для вашего здоровья. Проблема начинается, когда вы пьете слишком много алкоголя. Чтобы избежать риска для здоровья, связанного с чрезмерным употреблением алкоголя, пейте умеренно и как часть здорового питания.