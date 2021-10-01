Трогательные открытки и стихи для всех Ириш, Ирина и Ирочек в День ангела Ирины на 1 октября

Я Ирину поздравляю
И желаю всей душой
Ей работы нетяжелой,
Но с зарплатою большой.
Всю косметику — «Макс Фактор»,
Платье только от Версаче,
Чтоб работал мини-трактор
В огородике на даче.
Выходные чтоб в Париже,
Отпуск чтоб на Бора-Бора,
Все налоги чтоб пониже,
А доходы только в гору.
Ну, а главное, желаю,
Чтоб сбывались все мечты.
И все то, о чем мечтаешь,
Получила в жизни ты.
Дорогая Ирочка!
В этот день прекрасный
Пожелаю я удачи,
Смеха, много счастья!
Для тебя чтоб солнышко
Каждый день светило,
Чтоб была веселою,
Милой и красивой.
Теплых чувств, взаимности, Верности, любви! Ангелок хранит пускай, Сбудутся мечты!
Ира, Ирочка, Иришка
С греческого — «мир, покой».
Умна, справедлива, талантлива,
Нет такой другой.
С днем рождения тебя!
Жизни тебе светлой,
Чтобы все сбылось,
Особенно мечты заветные.
Будь здорова и успешна,
Лидером по жизни всегда.
Чтоб могла себе все позволить
И добиться всего сама.
Любви тебе, достатка, счастья,
Прогоняй печаль, ненастье.
Будь активна, весела.
С днем рождения тебя!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru