Что нужно сделать верующему в день памяти святых мучеников Трофима Синодского и Зосима Киликийского 2 октября, а что категорически запрещено. История мучеников

Зосима Киликийский
Мученик Зосима происходил из Киликии и был жителем пустыни. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284-305) святой Зосима был схвачен и подвергнут жестоким пыткам за веру, но силою Божией был сохранен невредимым.
Это случилось, когда правитель Сицилии, увидел Старца, который беседовал со зверями.
Когда его спросили, кто он такой и почему живет в пустыне. Старец назвал свое имя, и сказал, что он не хочет жить в городе со врагами Божьими. Поэтому он жил один среди диких животных.
Такой ответ разозлил правителя. Охотники привязали Зосиму головой вниз, а вокруг шеи тяжелый камень, после чего начали рвать его тело железными крючьями.
Мучители насмехались над страдальцем: “Если звери послушают тебя, скажи одному из них, чтобы он пришел сюда, и тогда мы поверим в твоего Бога”. Преподобный старец взмолился Богу, и вдруг вышел огромный лев.
Мучители от страха сбежали, а лев подошел к Старцу, пытаясь поднять камень на шее мученика, чтобы облегчить страдания святого. Наместник попросил Старца успокоить льва, и тот приказал освободить святого, чтобы привести его к императору, но Зосима был уже мертв.
Трофим Синадский
Трофим погиб в мученичестве — в третьем веке. Это случилось в Антиохии: на языческий праздник Трофим со своим другом Савватием просили Бога наставить людей на путь истинный. Когда правитель узнал об этом, то приказал допросить святых. На допросе святые на приказ отречься от Христа решительным отказывали. Правитель приказал пытать святых и казнить.
Этот день также называют Пчелиная девятина, поскольку пчеловоды начинают собирать мед и готовить улья к зимовке. Традиционно в этот день совершались вечерние гулянья, на которых парни и девушки выбирали себе пару. Считалось, если смотреть избраннику в глаза, не отводя взгляда, то он обязательно ответит взаимностью.
На Трофима и Зосиму запрещено лениться или брать в руки острые предметы.Запрещено в этот день завидовать и врать.Кроме того, не следует занимать 2 октября соседям, особенно соль.