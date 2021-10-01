Картинки на День ангела Ирины 1 октября: и лучезарные слова с любовью всем Ирочкам, Иришам, Иришкам

Несравненная Ирина,
Будь всегда неповторима,
Не грусти, не огорчайся,
Разных целей добивайся.
Пусть сбываются желания,
Уважения, понимания,
Будь любимой и люби,
Жизнь в достатке проживи!
Вечеров тебе желаю
Романтичных у камина.
Будет жизнь пускай, как в сказке,
Несравненная Ирина.
Верь, люби и улыбайся,
Никогда не вешай нос,
Лучезарной оставайся,
Чтобы в жизни все сбылось.
Радуйся рассветам ярким,
Солнца ласковым лучам,
Пусть от счастья будет жарко,
Сладко, нежно — по ночам.
Пусть в чудесный праздник этот Ты получишь сто букетов. Пусть удача улыбнется, Ну а горе не коснется.
И пусть будет рядом, Ира,
Всегда любящий мужчина.
Будут пусть всегда друзья
И надежная семья!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru