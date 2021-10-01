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Открытки для героев в День сухопутных войск России: и мужественные поздравления для всех пехотинцев 1 октября

12:45:5110/1/2021Фото: fresh-cards.ru
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День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.

День сухопутных войск России

День сухопутных войск страны!
Вам честь и слава отданы,
Вам благодарность и поклон,
Ну, а врагу всегда урон.

Пусть не коснется вас беда,
Пусть войн не будет никогда,
Счастья, радости, здоровья,
И дом, наполненный любовью!

День сухопутных войск России

День сухопутных войск России,
И троекратное «ура»,
Желаю мужества и силы,
Успеха, мира и добра.

Желаю здравия тебе и процветанья,
Желаю, чтоб тобой гордилась вся страна,
Желаю дней спокойных и не знать отчаянья,
Желаю, чтоб в гармонии жила душа.

День сухопутных войск России

Поздравлю, вас танкисты
И стрелки — артиллеристы.
Сухопутные войска,
Отступи от вас тоска.

С вами Родине спокойно, Служите всегда достойно. В этот праздничный денёк Пожелаю сухпаёк.

Чтобы пуля с автомата
Вылетала у солдата.
Чтобы глупая осечка
Убегала как овечка.

Чтоб граната РГО
Улетала далеко.
Чтобы в жизни вашей личной
Было только на «отлично».

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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