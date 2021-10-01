Открытки для героев в День сухопутных войск России: и мужественные поздравления для всех пехотинцев 1 октября

День сухопутных войск страны!
Вам честь и слава отданы,
Вам благодарность и поклон,
Ну, а врагу всегда урон.
Пусть не коснется вас беда,
Пусть войн не будет никогда,
Счастья, радости, здоровья,
И дом, наполненный любовью!
День сухопутных войск России,
И троекратное «ура»,
Желаю мужества и силы,
Успеха, мира и добра.
Желаю здравия тебе и процветанья,
Желаю, чтоб тобой гордилась вся страна,
Желаю дней спокойных и не знать отчаянья,
Желаю, чтоб в гармонии жила душа.
Поздравлю, вас танкисты
И стрелки — артиллеристы.
Сухопутные войска,
Отступи от вас тоска.
С вами Родине спокойно, Служите всегда достойно. В этот праздничный денёк Пожелаю сухпаёк.
Чтобы пуля с автомата
Вылетала у солдата.
Чтобы глупая осечка
Убегала как овечка.
Чтоб граната РГО
Улетала далеко.
Чтобы в жизни вашей личной
Было только на «отлично».
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru