Что обязательно должно стоять на столе в Покровскую родительскую субботу 9 октября: Чем поминают умерших? Какую молитву читают?

Родительская суббота установлена для того, чтобы помянуть почивших родных. В такие дни существует множество обычаев. С давних времен к дню памяти готовились за несколько дней, чтобы провести его по всем правилам, с молитвой за души родных и попросить у Бога благословения.
День Покровской родительской субботы выпадает на субботу до наступления праздника Покрова, который каждый год отмечают 14 октября. В 2021 году поминальная суббота выпадает на 9 октября, поэтому еще есть время подготовиться.
Изначально покровский поминальный день был посвящен поминовению воинов, погибших за веру и Родину в 1552 году при завоевании Иваном Грозным Казани.
Впоследствии верующие стали поминать в этот день не только погибших воинов, но и своих покойных родственников. Эта традиция сохранилась и до наших дней.
По традиции в родительскую субботу люди едут на кладбище, где убирают мусор с могилы, иногда красят оградку. Убирают опавшие листья, приносят свежие венки и цветы.
Также собираются всей родней дома, и устраивают поминальный обед, вспоминая тех, кто ушел, добрым словом. Главным блюдо на столе - ритуальная кутья. Еще, на стол ставят приборов больше обычного. Считается, что души умерших посещают родных и участвуют в поминальном обеде.
В этот день читают специальную молитву: