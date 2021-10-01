Важные приметы на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: Снег на Покров, что значит?

День Покрова Пресвятой Богородицы – это один из самых древних праздник, отмечаемый 14 октября. Событие входит в число основных почитаемых в православии, имея под собой необычную историю. Легенда сообщает, что на Покров враги собирались напасть на Константинополь. И тогда, по многочисленным молитвам, горожанам помогла Пресвятая Богородица, которая покрыла всех жителе покровом своей одежды. Таким образом она защитила их от нападавших. Воздух вокруг изменился, поднялась огромная буря и напугала врагов, что они даже не смогли к приблизиться к стенам крепости. Это древнее событие, стало причиной, почему все христиане в этот день молятся о защите своего жилья, семьи и родной земли.
Также, самая главная традиция на Покров Пресвятой Богородицы - это молиться Божией Матери. Кстати, в основном это делали девушки. Они просили защиты, замужества и благополучия в семье. Люди считали, что на праздник Богородица все слышит и пытается помочь.
Кроме того, Покров рекомендуется, играть свадьбу. Считалось, что если отмечать его в этот день, то будущего супруга будет защищать Дева Мария, что считалось настоящим успехом.
Для наших предков этот день с давних времен был временем, когда зима вступает в свои права, покрывая землю первым инеем. Отсюда и название этого события. К этому времени крестьяне заканчивали полевые работы и начинали готовиться к встрече зимы. С давних времен они отмечали ряд осенних праздников со своими традициями, обрядами. Но Покров всегда был одним из важнейших в крестьянском календаре.