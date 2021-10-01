Какой сегодня церковный праздник 1 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 1 октября 2021 года
Преподобного Евмения Гортинского, епископа
Преподобной Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской
Подробнее о православных праздниках завтра
Народные праздники и приметы
Арина Шиповница
В этот народный праздник чтут память мучениц Ариадны Промисской и Ирины Египетской.
В этот праздник собирают и сушат шиповник. По народному поверью в этот день ягоды наделены чудодейственными свойствами и способны излечивать от различных болезней. Их применяют в кулинарии и народной медицине.
Также в этот день почитают журавлей. В народе этих птиц считают символом тепла и божьими посланниками. По преданиям, осенью они уносят души умерших. Увидев в небе журавлиный клин, люди желают им доброго пути и скорого возвращения.
Если в небе не видно диких гусей и журавлей, то до ноября будет стоять теплая погода.
Приметы
- Чем суше и теплее начало октября, тем позднее наступит зима.
- Если бурьяны выросли очень высокие – будет много снега.
- Если на Арину журавли полетят, то на Покров надо ждать первого мороза, а если их не видно в этот день – раньше Артемьева дня (2 ноября), не ударить ни одному большому морозу.
- Если гуси или журавли не торопятся покидать родные места, то стужа еще долго не наступит, а зима будет короткой и мягкой.
- Какая погода в этот день, такая же будет 1 апреля следующего года.
Источник: my-calend.ru