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В Мурманске в здание правительства бросили бутылки с горючей смесью

3:47:4710/1/2021Фото: ТК MASH
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Пострадал один человек – охранник.

Последствия попытки поджечь здание

В ночь на 1 октября в 1:30, неизвестные кинули в здание правительства города бутылки с веществом, способное устроить поджог. В тот момент на месте находились сотрудники правительства области, но пострадал только охранник, сообщает телеграм-канал MASH.


В социальной сети «ВКонтакте» «Мурманск» опубликовано видео, на котором камеры видеонаблюдения поймали момент нападения. На видео неизвестный держит в руках некий предмет, затем кидает его в здание, после этого рядом с объективами камер вспыхивает пламя.

Надо отметить, что буквально за день до этого неудачного поджога в Мурманске прошли выборы мэра, однако единственный кандидат на эту должность была бывшая министр образования области Ольга Дзюба. Она, как кандидат от «Единой России», не смогла набрать необходимого числа голосов. За нее проголосовали восемь депутатов из 25.

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протестмурманскподжог
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