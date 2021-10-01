Как нужно провести Ночь Хиджры и что нельзя делать 3 октября мусульманам

Хиджра – великое событие мусульманского мира, положившее начало летоисчислению в исламе. Как только пророк Мухаммед покинул город Мекку и переселился в Ясриб, позже получивший название Медина, ислам начал свою историю в качестве мировой религии. Произошло это в 622 году.
Исламский год привязан не к сезонам, а к лунным циклам, поэтому он на 10-12 дней короче привычного. В результате важнейшие для мусульман даты ежегодно сдвигаются. В 2021-м Хиджру отмечают с ночи накануне 3 октября. День не относится к крупным праздникам, однако пользуется почтением и имеет свои традиции – скорее семейные, чем общинные.
Переселение
Пророк Мухаммед был призван на служение Всевышнему молодым. Через архангела Джибриля он получил Коран, текст которого проповедовал на своей родине, в Мекке. На 13-й год учения у Мухаммеда появилось множество последователей, что не нравилось курайшитам – правящему клану Мекки.
Курайшиты попытались вытравить зарождающийся ислам через угнетение его приверженцев: их побивали камнями на улице, грабили, поджигали жилища. Это заставило первых мусульман покинуть родину и поселиться в соседнем Ясрибе. Там к учению пророка относились с почтением и надеждой.
Мухаммед не сразу решился оставить Мекку. Жизнь там была непростой, но его поддерживали близкие, оставшиеся с ним. Курайшиты не хотели оставлять пророка в живых. По их замыслу, смертельные удары Мухаммеду должны были нанести представители разных родов. Это позволило бы уйти от ответственности.
Архангел Джибриль предупредил пророка о заговоре. Тогда тот взял семью и покинул Мекку под покровом ночи. Убийцы ещё долго гнались за Мухаммедом, но Всевышний спас его от преследования.
В Ясрибе Мухаммеду обрадовались, позже даже переименовали местность в Медину, что переводится как «город пророка». Через 8 лет мусульманская община окрепла настолько, что ей удалось вернуться в Мекку без боя.
Празднование
Специальных традиций, которые мусульмане соблюдали бы в ночь Хиджры, нет. Некоторые семьи предпочитают поститься весь световой день накануне праздника, отказываясь от пищи и воды до заката. Считается, что это позволяет получить особую награду от Всевышнего.
В мечетях на Хиджру произносят проповеди о переселении пророка. Читают и обсуждают священные писания и внутри семей.
Угощение в ночь Хиджры должно быть сытным: содержать баранину, крупы, свежие овощи. Особое внимание уделяют зелени – чем её больше на столе, тем богаче будет год.
Основной запрет Хиджры касается чеснока. Добавить его в блюдо – значит надолго отогнать от себя удачу. Часто чеснок не едят весь месяц Мухаррам.