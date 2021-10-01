В Новосибирске сразу два автомобиля убили пешехода

Вечером 30 сентября, в 19:30 по улице Одоевского, 31, 57-летняя сибирячка попала под колёса автомобиля Лексус, из-за сильного удара, женщину отбросило на иномарку Рено. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.
Как уточнили в ведомстве погибшая переходила дорогу в неположенном месте, где не было пешеходного перехода. Водитель автомобиля Лексус, двигаясь по улице Одоевского в сторону улицы Твардовского, сбил женщину 1964 года рождения.
После удара от Лексуса женщину откинуло под колёса встречного автомобиля Renault. Она получила травмы несовместимые с жизнью.
Сотрудники ГИБДД продолжают расследование для установки всех обстоятельств ДТП.