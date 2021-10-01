Почему скачет давление: последствия и профилактика магнитных бурь октябре 2021 года для метеопатов

Заранее предсказать геомагнитную бурю – непростая задача для исследователей. Даже современное оборудование позволяет составить точный прогноз только за считанные часы до явления. А за двое суток его надёжность составляет всего 50%. Именно поэтому даты геомагнитных бурь часто меняются с обновлением данных о солнечной активности.
Первую бурю октября 2021 года ждали 4 числа, а она наступила уже 1. Её длительность затянулась на два дня: 2 октября интенсивность снизилась с 5 до 3 баллов по девятибалльной шкале.
Следующие геомагнитные бури не заставят долго ждать: предположительно они выпадут на 5 и 10 октября. Кроме того, после 18 числа ожидается возмущение магнитосферы до 5 баллов, которое продлится примерно 4 дня.
Почему буря ощутима?
Корона Солнца часто обнаруживает активность в виде вспышек, излучающих ионы. Потоки из них за считанные часы долетают до Земли, волнуя её магнитосферу. Возмущения от 4 баллов называют геомагнитными бурями. Они случаются в среднем 30 раз в год, а их длительность колеблется от 7 часов до нескольких суток.
Внутренняя среда живого организма – это электромагнитная система, образованная биотоками и ионами веществ. От её работы зависит функционирование органов, а значит, и самочувствие.
Как это связано с давлением?
Колебание магнитосферы в ответ на солнечную активность вызывает отклик внутри жителей Земли. Особенно чувствительные из них считаются метеозависимыми, ведь геомагнитная буря ухудшает их состояние.
Особенно страдают люди с заболеваниями кровеносной системы, ведь сердце – самый «электрический» внутренний орган. Каждое его сокращение повышает давление на притоке крови в артерии и понижение на оттоке – это нормально. Как только биотоки меняются из-за геомагнитной бури, давление метеозависимых людей скачет мимо нормальных значений. Повышаться или понижаться оно будет в зависимости от индивидуальных особенностей.
Есть ли профилактика?
В идеале, защититься от геомагнитной бури можно, закрывшись в комнате со стальными стенами – они послужат экраном. Воплотить эту меру в жизнь может не каждый, поэтому метеозависимым остаётся только укреплять свой организм, понижая чувствительность к волнениям магнитосферы.
Примерно за три дня до бури нужно наладить режим: спать не меньше 8 часов, есть 3-4 раза в день, отказаться от вредных привычек, избыточного жира и сахара. Нагрузки и стрессы тоже важно снизить, в идеале – убрать из жизни.
Накануне бури под рукой метеозависимого должен находиться тонометр. Каждое изменение самочувствия – повод проверить давление. Повышенное нормализуют медикаментами по согласованию с врачом, пониженное – сладким кофе и прогулками.