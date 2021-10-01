В Новосибирске пенсионерам 65+ раздадут подарки за прививку от коронавируса

С 1 до 10 октября 2021 года в городе проходят акции, посвященные Дню пожилого человека. А в пунктах вакцинации для них приготовили особенные подарки. Пенсионеры, которые сделают прививки в эти дни, получат полезные для здоровья сюрпризы от муниципальной аптечной сети и билеты в кино, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Акцию «Будьте здоровы» в рамках Декады пожилого человека организует министерство здравоохранения региона совместно с муниципальной аптечной сетью при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.
В акции участвуют 10 медпунктов:
•поликлиника №1 — улица Серебренниковская, 42;
•больница №2 — улица Кошурникова, 18 и улица Гоголя, 225/1;
•поликлиника №2 — Морской проспект, 25;
•больница №12 — улица Авиастроителей, 3;
•поликлиника №16 — 1-й переулок Пархоменко, 32;
•больница №19 — улица Героев Революции, 5;
•поликлиника №20 — улица Ленина, 13;
•поликлиника №22 — улица Петухова, 17 и улица Зорге, 47;
•поликлиника №27 — улица Рельсовая, 4;
•поликлиника №29 — улица Тюленина, 9 и улица Рассветная, 1.
Пациентов принимают в будни с 8:00 до 20:00, в выходные можно прийти с 9:00 до 15:00. С собой необходимо взять паспорт, страховой полис и СНИЛС.