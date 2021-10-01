В Новосибирске мальчик подхватил коронавирусом в бассейне и чуть не погиб

11-летний Матвей с детства имел заболевание, которое врачи просто не могли определить: ребенок долго не мог научиться держать голову, переворачиваться. Его водили на огромное количество процедур, гимнастик, и только после этого развитие нормализовалось.
Матвей, как все дети, пошел в школу. Ничего не предвещало беды, но в июле этого года проблемы со здоровьем дали о себе знать. Мальчик сходил в бассейн, где, видимо, простыл, но затем у него проявились все симптомы коронавируса и тест показал положительный результат.
К тому же состояние Матвея стало резко ухудшаться. Мальчика перевезли в реанимацию, а затем впал в кому. Ребенка удалось спасти, но на данный момент он находится под аппаратом ИВЛ и отказали ноги.
Как думают специалисты, опасный вирус разбудил компенсированную генетическую патологию. По всем признакам у ребенка миелополинейропатия недифференцированная, осложненная постгипоксической энцефалопатией чаще всего вызывает поражение мозга.
Сейчас Матвею необходимо сделать генетический анализ, чтобы понять и установить точный диагноз, продолжить реабилитацию и лечение. Такой тест стоит 99 тысяч рублей и не входит в ОМС.