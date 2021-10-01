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В закрытой части в Свердловской области, где загадочно погибли два срочника, выявили новый случай неуставных отношений

5:20:3110/1/2021,Дарья КостинаФото: Pixabay
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Журналисты "Курьер. Среда. Бердск" пообщались с юристом комитета солдатских матерей Александром Латыниным. Юрист рассказал свою версию, почему в части №93401 два молодых солдата могли умереть.

В соцсетях смерть солдатов вызвала волну негодования, ведь как таковой "дедовщины" в российской армии быть не должно
В соцсетях смерть солдатов вызвала волну негодования, ведь как таковой "дедовщины" в российской армии быть не должно

Трагедия в закрытом военном поселке ЗАТО Свободный Свердловской области, где за два дня погибли два солдата-срочника: 20-летний Иван - предполагают, что он заблудился залез на опору ЛЭП и получил смертельный удар током. А также 19-летний повар из Пензенской области Михаил - его тело нашли за палаткой. Он покончил с собой перед караулом, по-настоящему вызвала шок, смятение и ужас. Журналисты "Курьер. Среда. Бердск" пообщались с юристом комитета солдатских матерей Александром Латыниным. Юрист рассказал свою версию, почему в части №93401 два молодых солдата могли умереть.

- Психологи обязаны выявлять подобных ребят и поддерживать моральное состояние коллектива. Если парням вверили оружие, то они были морально устойчивы, иначе это психолог не протестировал. Я рассматривал одну версию, может быть они были нестабильны психологически. После трех дней психолог обязан протестировать всех, а потом уже оружие ему выдавать,- рассказал юрист комитета солдатских матерей.

В соцсетях смерть солдат вызвала волну негодования, ведь как таковой "дедовщины" в российской армии быть не должно.
Юрист также рассказал, что сейчас проверку будет проводить несколько ведомств: военная прокуратура, следственный комитет, Минобороны. Однако он уверен: часть нужно закрывать.

- По какой-то причине мне пока не отвечают. Я допускаю, что такое может быть, не удивлен. Про Шамсутдинова был удивлен. Что якобы 8 человек над ним издевались. Сейчас перед тем, как приедет проверка, личный состав военнослужащих напугает настолько сильно, что ребята будут молчать. Они понимают, что проверка уедет, а им еще там служить. Эту воинскую часть надо расформировывать. И только потом уже выяснять, что и как произошло. Я отмечу, что по этой части поступали сообщения, — сообщил юрист.

Отметим, что по словам Александра Латынина несколько солдат и матерей все-таки к ним обратились. Они пожаловались на дедовщину в закрытой части.

-У нас в сообществе мы разместили пост, подтвердились ли неуставные отношения, один уже заявил, что ему выбили два зуба. Мои выводы и заявления не голословные. Пока это все, что могу сказать, - отметил юрист в беседе "Курьер. Среда. Бердск" 1 октября.

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ЗАТО СвободныйПогибли солдатыкомитет солдатских матерей
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