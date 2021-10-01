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01.10
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В Барнауле обнаженный мужчина накинулся на охранника вокзала

5:39:5410/1/2021Фото: Pixabay
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Мужчина возможно был под действием наркотиков.

Мотивы нападающего так и неизвестны

30 сентября голый мужчина напал на охранника железнодорожного вокзала в Барнауле. Очевидцы засняли инцидент на видео, где видно, что неизвестный забежал в зал ожидания и набросился на пожилого охранника, устроил драку.

В ту же минуту к охраннику подбежали сотрудники полиции. Они оперативно втроём с ещё одним очевидцем смогли скрутить дебошира и забрать в отделение. Время нападения и мотивы обнаженного неизвестны.

Пользователи соцсетей, посмотревшие видео, предположили, что мужчина мог быть пьян или же находиться под действием наркотиков.

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вокзалнападениесумасшедший
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