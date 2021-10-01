В Барнауле обнаженный мужчина накинулся на охранника вокзала

30 сентября голый мужчина напал на охранника железнодорожного вокзала в Барнауле. Очевидцы засняли инцидент на видео, где видно, что неизвестный забежал в зал ожидания и набросился на пожилого охранника, устроил драку.
В ту же минуту к охраннику подбежали сотрудники полиции. Они оперативно втроём с ещё одним очевидцем смогли скрутить дебошира и забрать в отделение. Время нападения и мотивы обнаженного неизвестны.
Пользователи соцсетей, посмотревшие видео, предположили, что мужчина мог быть пьян или же находиться под действием наркотиков.