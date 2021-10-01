В Оренбурге отец зверски убитой дочери рассказал о ее студенческой жизни

30 сентября после трагической смерти молодых девушек, отец одной из них поделился воспоминаниями и рассказал, что дочь дружила с погибшими с самого детства. У девочек был свои планы на жизнь, которые прервались в один день, сообщает телеканал «360».
Также отец добавил, что дочь любила учиться, и хотела после обучения начать работать. С одной из погибших она познакомилась в том году уже в колледже. Со второй они знали друг друга с малых лет, потому что жили в одной деревне.
Мужчина признался, что он общался с ребенком в последний раз вечером перед убийством.
Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск» тела погибших студенток были найдены 30 сентября утром после страшного пожара в городе Гай Оренбургской области. Следователями установлено, что смерть наступила насильственным путем, а пожар был устроен для устранения улик преступником. Убитым студенткам было 17, 18 и 19 лет, девушки вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже.
Поиски преступника продолжаются.