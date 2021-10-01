В Бердске автобусы № 4, 7, 16, 17 изменят свой маршрут на время глобально ремонта ул. Черемушной

С 1 октября на участке дороги по ул. Черемушная от кольца до ул. Космическая, будет перекрыта дорога из-за работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сроки окончания работ неизвестны.
Временно меняются схемы маршрутов: № 4 «Вокзал – МСЧ-129 – пос. Боровой», № 7 «пос. Боровой – Вокзал», № 16 «Вокзал – дом Ветеранов - Вымпел», № 17 «МСЧ-129 – пос. Боровой», данные маршруты перенаправляются по улицам Лунная, Космическая.
Водители транспортных средств должны быть внимательными и руководствоваться знаками дорожного движения.
Администрация города приносит извинения за предоставленные временные неудобства.