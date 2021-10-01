В Бердске мужчина мечтал спасти подругу от уголовного дела и попытался дать взятку сотруднику ФСБ в 100 000 рублей

1 октября стало известно, что жителю Бердска вынесли приговор за попытку дать взятку оперуполномоченному, сообщили в УФСБ РФ по Новосибирской области в пятницу, 1 октября.
Дело берет начало еще с марта 2021 год, когда Бердчанина задержали в служебном кабинете оперуполномоченного Управления. Мужчина пытался передать сотруднику ФСБ 100 тысяч рублей. Однако цели были благородными: он хотел спасти от уголовной ответственности свою знакомую. Женщина была привлечена к ответственности за организацию нелегального пребывания мигрантов в Краснообске Новосибирской области. Мужчину со взяткой задержали на месте.
В отношении сибиряка возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ. После чего его направили в Бердский городской суд, где его признали виновным в содеянном и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
Также добавим, что спасти подругу ему не удалось и в УФСБ рассказали, что в отношении организаторов незаконного пребывания мигрантов также заведено уголовное дело.