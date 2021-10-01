Год кого будет после 2021 года быка? Как нужно провожать уходящий год

Нельзя встречать Новый год, не проводив старый. Нужно за все поблагодарить уходящий год, перечислить все хорошие моменты в нем. Помимо благодарности к году уходящему, нужно запланировать дела на будущее.
Провожая старый год, накануне, стоит убрать жилище, накрыть стол и пригласить близких. Весело отметить уходящий год застольем и встретить год наступающий. Стол должен быть богатый, с множеством разнообразных блюд и напитков, не забудьте овощи и фрукты, соления. Застолье обязательно должно быть шумным, сопровождаться громким смехом и веселыми разговорами. Можно включить музыку и потанцевать или спеть песни под гитару.
2022 год — это год черного водяного Тигра по Восточному календарю. Этот зверь вспыльчивый, от него можно ожидать как больших достижений, так и громкий провал. Благодаря водной основе смягчающий характер животного, тигр станет добрее и мягче. Год будет наполнен импульсивными поступками, неожиданными событиями и мечтами на хорошее будущее.
Согласно Китайскому календарю год Тигра стартует с 1 февраля 2022 и продлится до 21 января 2023 года, эта дата постоянно меняется: она опирается на лунный цикл.
Авантюризм в следующем году будет приветствоваться, но рисковать надо обдуманно. Тигр ценит инициативных людей, стоит приложить усилия, и вы заметите, что все складывается наилучшим образом.
Водяной Тигр - мудрое животное, он приветствует решительные поступки, но только если они продуманные и действительно человек их желает. Если вас постигнет неудача, помните, что вслед за ней наступят и хорошие события в вашей жизни.
Год будет идеальным для творческих натур, склонных к музыке и рисованию. Если вы любите самовыражение и давно мечтаете начать писать книгу — начинайте, она обречена на успех.
Семья для Тигра — святое, в этот год люди, вступившие в брак, проживут долгую и счастливую жизнь.
В 2022 году могут быть сюрпризы и неожиданные события, хоть вода и смягчила характер животного, но он остался очень своенравным и к таким подаркам судьбы стоит быть готовым заранее.