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Год кого будет после 2021 года быка? Как нужно провожать уходящий год

11:00:4810/1/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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Как проводить год Быка, чтобы следующий год принес удачу.

Как проводить год Быка, чтобы следующий год принес удачу.
Как проводить год Быка, чтобы следующий год принес удачу.

Нельзя встречать Новый год, не проводив старый. Нужно за все поблагодарить уходящий год, перечислить все хорошие моменты в нем. Помимо благодарности к году уходящему, нужно запланировать дела на будущее.

Провожая старый год, накануне, стоит убрать жилище, накрыть стол и пригласить близких. Весело отметить уходящий год застольем и встретить год наступающий. Стол должен быть богатый, с множеством разнообразных блюд и напитков, не забудьте овощи и фрукты, соления. Застолье обязательно должно быть шумным, сопровождаться громким смехом и веселыми разговорами. Можно включить музыку и потанцевать или спеть песни под гитару.

2022 год — это год черного водяного Тигра по Восточному календарю. Этот зверь вспыльчивый, от него можно ожидать как больших достижений, так и громкий провал. Благодаря водной основе смягчающий характер животного, тигр станет добрее и мягче. Год будет наполнен импульсивными поступками, неожиданными событиями и мечтами на хорошее будущее.

Согласно Китайскому календарю год Тигра стартует с 1 февраля 2022 и продлится до 21 января 2023 года, эта дата постоянно меняется: она опирается на лунный цикл.

Авантюризм в следующем году будет приветствоваться, но рисковать надо обдуманно. Тигр ценит инициативных людей, стоит приложить усилия, и вы заметите, что все складывается наилучшим образом.

Водяной Тигр - мудрое животное, он приветствует решительные поступки, но только если они продуманные и действительно человек их желает. Если вас постигнет неудача, помните, что вслед за ней наступят и хорошие события в вашей жизни.

Год будет идеальным для творческих натур, склонных к музыке и рисованию. Если вы любите самовыражение и давно мечтаете начать писать книгу — начинайте, она обречена на успех.

Семья для Тигра — святое, в этот год люди, вступившие в брак, проживут долгую и счастливую жизнь.

В 2022 году могут быть сюрпризы и неожиданные события, хоть вода и смягчила характер животного, но он остался очень своенравным и к таким подаркам судьбы стоит быть готовым заранее.

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