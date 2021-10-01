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«Мерзавец видел умирающего человека»: В Бердске 23-летний «электрик» выкрал почти полмиллиона рублей из косметички пенсионерки. Мать умерла от горя

9:59:2010/1/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой/Предоставлено Натальей Мартыновой
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Мужчина в кепке и желто-красной куртке сообщил, что нужно провести плановый осмотр счетчиков. Когда женщина по его просьбе включала и выключала свет, он скрылся с места преступления.

Наталья Мартынова рассказала обо всем в редакции

В Бердске псевдоэлектрик ограбил 70-летнюю Наталью Мартынову почти на полмиллиона рублей. О случившемся событии Наталья Петровна рассказала редакции "Курьер. Среда. Бердск" 1 октября.

Прецедент произошел 16 августа в доме на улице Ленина. Наталья Мартынова отправилась за молоком в магазин, чтобы накормить свою 97-летнюю лежачую маму. Когда женщина из магазина возвращалась домой, ее остановил  мужчина в кепке и желто-красной куртке. Он представился электриком и сообщил, что в доме необходимо провести плановый осмотр счетчиков, так как другие жители жаловались на перебои со светом. Намекнул он и на объявление, которое якобы ранее висело на двери подъезда. За спиной у мужчины была большая сумка. Наталья Петровна решила запустить рабочего внутрь. На лестничной площадке он осматривал счетчики соседей, а вскоре добрался и до квартиры Мартыновой.

- У нас из третьего подъезда женщина жаловалась на свет. Я и поддалась. Он подошел к моей квартире, в стене подъезда была дырка, он пользуясь этим и сказал: "Вот видите. У вас нет стабилизатора". Я в таком состоянии была. Думала, что надо маму молоком поить, а тут еще и это. Он начал говорить, что когда-то здесь 37 квартир выгорели и даже бабулька одна сгорела. Я его и пустила. Потом он спросил дома ли муж.  Я подумала что что-то здесь не то.  Я рассеялась, да и сказала, что у меня мама одна при смерти лежит, - поделилась Наталья Мартынова с журналистами "Курьер. Среда. Бердск".

Далее события разворачивались на кухне. Странный мужчина подошел к холодильникам и якобы начал проверять электричество на кухне. Парализованная матушка Натальи лежала в зале. Мужчина вместе с хозяйкой отправился в дальние комнаты. В одной из них он попросил Наталью Петровну нажимать на кнопку выключателя с целью проверки работы света. Сам злоумышленник попятился назад. Женщина думала, что он находится в коридоре и даже не могла  думать о неладном.

- Я пока свет  включала  и выключала, он вернулся в ту комнату, где шифоньер и нашел там мою косметичку. Она лежала в одной из кофточек. Там было  483 тысячи рублей.  Это мамина пенсия многолетняя. Я ее долго копила. Мама получала хорошую пенсию. Все у меня на листочке было расписано. В очередной раз, когда выплату принесли 13 числа, я все пересчитала и записала. Мне эти деньги, как отдушина, - отметила бердчанка.

После операций нажимания на выключатель, женщина вышла в коридор, но мужчины и след простыл. Наталья подумала, что он просто забыл попрощаться, но в то же время насторожилась, ведь будь все хорошо, электрик бы об этом сказал. Женщина, как ни в чем не бывало начала совершать свои бытовые дела и тут к ней пришло прозрение.

- Я начала стираться и вода меня разбудила. Я пошла в комнату, просунула руку между одеждами, а денег там нет. Как он их только так махом нашел!  Я тут же позвонила в полицию, но не смогла дозвониться. Набрала 112 и со мной связались, - проговорила потерпевшая.

В квартиру к 70-летней Мартыновой явился следователи СК. Эксперты сняли отпечатки пальцев и поговорили с Натальей Петровной. Впрочем, фотографию преступника ей показали практически сразу. Пожилая женщина  его опознала.

- Следователь говорил, что он еще одну бабульку на 47 тысяч провел. Так она его еще и чаем напоила,-  сказала Мартынова.

О поступке, который совершил лживый "электрик", Наталья Петровна высказалась следующим образом:

- Этот мерзавец видел, что человек умирающий  лежит и так сделать?! Ну, это фашист! Ничего у него не дрогнуло! - воскликнула женщина.

Через 2 недели после грабежа, мать Натальи скончалась. Женщина была ветераном труда. Наталью Мартынову возмущает, что информацию о ходе дела ей никто не сообщает. Бердчанка неоднократно совершала звонки в полицию города, но все тщетно. В очередной раз, когда женщина позвонила правоохранителям, ей сообщили, что преступника не нашли, но практически в тот же день Мартыновой пришло письмо, содержание, которого пенсионерка с трудом поняла. Когда прочла, Наталье стало известно, что злоумышленника задержали. Женщину насторожило письмо и она отправилась в суд. К слову, ворованные деньги преступник успел потратить, погасив все свои кредиты. До сих пор женщина не понимает, когда завершится уголовное дело и состоится суд. Информации в соответствующих органов, перенесшей горе, не сообщают.

Мартынова предоставила в редакцию апелляционную жалобу, которая ей поступила:

Апелляционная жалоба адвоката подозреваемого

Ознакомившись с текстом письма, становится понятно, что Бердский суд избрал меру пресечения в отношении 23-летнего подозреваемого Герольда Марковского на срок 1 месяц 28 суток, т.е. до 15 октября включительно. Исходя из этого, можно сказать, что расследование уголовного дела продолжается.

По словам Натальи Мартыновой, 7 сентября ей звонил адвокат Марковского.

- Он сказал, что жена вора желает вернуть полмиллиона. Они округлили сумму, то ли за моральный ущерб, то ли что. Я говорю: "В рамках закона и через полицию". Он сказал, что сам из полиции. Я в этот день ждала урну с прахом. Я заревела и говорю: "Жду урну с прахом, а вы мне о каких-то деньгах!". Потом я бросила трубку и сообщила в полицию об этом звонке.  Мне сказали, что соединят меня с замначальника. Пошли короткие гудки и больше ничего, - произнесла Наталья Петровна.

Отметим, что звонивший адвокат был мужчиной, в то время, как в апелляционной жалобе, в качестве адвоката подозреваемого, указана женщина.

Редакция сделала соответствующие запросы. "Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием истории.

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