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6 октября 2021 – октябрьское Новолуние в Весах: особенности лунных суток и ритуал на новую жизнь

12:00:3310/1/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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Ритуал, который поможет наладить жизнь и принесет удачу.

Ритуал, который поможет наладить жизнь и принесет удачу.
Ритуал, который поможет наладить жизнь и принесет удачу.

6 октября нас ждет очень интересное событие — новолуние. В 14:05 по времени Московскому наступит новолуние в знаке Весы. Этот период носит еще одно название — Растущая Луна. Женщины в этот день должны прислушаться к своему здоровью и своим мыслям. На небе Луны в этот день нет, надо помнить, что если расход сил будет максимальный в это время, то восстановление внутреннего потенциала займет много времени.

Хороший день для знакомств и налаживания деловых партнерских отношений. Такие знакомства принесут прибыль и долгое сотрудничество, без недопонимания. День идеален для совершения сделок и проведения важных переговоров.

День будет насыщенный, вы будете полны энергии и решимости. Постарайтесь выложиться по максимуму, позже этот день послужит началом чего-то нового и грандиозного.

Если тяга к общению вас переполняет, то лучше проведите время в кругу друзей и родных, заручитесь их моральной поддержкой.

С 5 по 9 октября надо быть начеку к своим эмоциям, контролируйте их, не стоит показывать свое недовольство и капризы. Избегайте споров в это время, тщательно продумывайте каждый свой шаг, помните о последствиях.

Если вы ощущаете избыток энергии, то займитесь спортом, сходите в бассейн или спортзал. Начните генеральную уборку в доме, так ваши мысли будут заняты и не разгуляются в ненужном направлении.

В эти дни лучше больше молчать, но много думать и строить планы.

Новолуние можно использовать себе во благо и провести ритуал на новую жизнь. Для него вам понадобится приобрести небольшой замок с ключиком. Зажгите три красные свечи, они должны быть именно такого цвета, и читайте заговор до тех пор, пака свечи полностью не прогорят. Замок необходимо обильно обмазать медом, закрыть на ключ и отнести его к водоему. Перед водой прочитайте заговор три раза, бросьте замок в воду, один ключ всегда носите при себе, а другой спрячьте дома, вдали от чужих глаз.

Заговор:

На новолуние в октябре хорошо загадывать желания и думать о будущем. А проведенные ритуалы и заговоры обязательно помогут и принесут удачу.

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