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Календарь прививок и вакцинации на октябрь 2021: лучшие и худшие дни по лунному календарю

1:00:0410/1/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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В какие дни октября стоит уделить особое внимание своему здоровью.

В какие дни октября стоит уделить особое внимание своему здоровью.
В какие дни октября стоит уделить особое внимание своему здоровью.
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Здоровье — это самая большая ценность, которая есть у человека. Для качества жизни человека важно сохранять бодрость духа и хорошее физическое состояние, а помочь ему в этом может лунный календарь.

Наиболее подходящие дни для вакцинирования в октябре — это 13 и 27 октября. Эти оба дня выпадают на среду.

В лунном календаре содержаться данные о том, в какие дни желательно заняться своим здоровьем и провести восстанавливающие манипуляции. Существуют дни, идеально подходящие для проведения оперативного вмешательства. То, как чувствует себя человек, как регенерируют клетки, зависит от фаз луны и дней недели.

Любые действия связанные с улучшением здоровья лучше не проводить: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 31 числа второго месяца осени.

1 октября — в этот день необходимо получить максимум пользы от голодания. Лучше воздержаться от прокалывания ушей и поберечь коленные суставы. Органы чувств в этот день особенно обострены, воздержитесь от применения духов, а также избегайте прокуренных помещений. Высока вероятность обострения болезней сердца. Физическая нагрузка должна быть умеренной, не переутомляйтесь.

13 октября — желудок и нервная система в этот день особенно чувствительны. Могут быть желудочные колики и озноб. Если нет аппетита, не заставляйте себя есть, голодание положительно скажется на общем состоянии организма. В этот день рекомендуется сходить в бассейн.

22 октября — уделите внимание почкам и эндокринной системе. Поясница тоже может напомнить о себе. Старайтесь этот день наполнить позитивными мыслями. Если старые болезни дали о себе знать именно сегодня, то это говорит о том, что ваши мысли не всегда чисты. Полезно будет очистить желудок. Откажитесь в этот день от табака и алкогольных напитков — это отрицательно скажется на здоровье почек.

30 октября — физические нагрузки сегодня очень помогут общему состоянию организма. Если вы ощущаете слабость, то увеличьте продолжительность сна. Позаботьтесь о красоте кожи и проведите косметические процедуры.

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