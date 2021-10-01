Календарь прививок и вакцинации на октябрь 2021: лучшие и худшие дни по лунному календарю

Здоровье — это самая большая ценность, которая есть у человека. Для качества жизни человека важно сохранять бодрость духа и хорошее физическое состояние, а помочь ему в этом может лунный календарь.
Наиболее подходящие дни для вакцинирования в октябре — это 13 и 27 октября. Эти оба дня выпадают на среду.
В лунном календаре содержаться данные о том, в какие дни желательно заняться своим здоровьем и провести восстанавливающие манипуляции. Существуют дни, идеально подходящие для проведения оперативного вмешательства. То, как чувствует себя человек, как регенерируют клетки, зависит от фаз луны и дней недели.
Любые действия связанные с улучшением здоровья лучше не проводить: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 31 числа второго месяца осени.
1 октября — в этот день необходимо получить максимум пользы от голодания. Лучше воздержаться от прокалывания ушей и поберечь коленные суставы. Органы чувств в этот день особенно обострены, воздержитесь от применения духов, а также избегайте прокуренных помещений. Высока вероятность обострения болезней сердца. Физическая нагрузка должна быть умеренной, не переутомляйтесь.
13 октября — желудок и нервная система в этот день особенно чувствительны. Могут быть желудочные колики и озноб. Если нет аппетита, не заставляйте себя есть, голодание положительно скажется на общем состоянии организма. В этот день рекомендуется сходить в бассейн.
22 октября — уделите внимание почкам и эндокринной системе. Поясница тоже может напомнить о себе. Старайтесь этот день наполнить позитивными мыслями. Если старые болезни дали о себе знать именно сегодня, то это говорит о том, что ваши мысли не всегда чисты. Полезно будет очистить желудок. Откажитесь в этот день от табака и алкогольных напитков — это отрицательно скажется на здоровье почек.
30 октября — физические нагрузки сегодня очень помогут общему состоянию организма. Если вы ощущаете слабость, то увеличьте продолжительность сна. Позаботьтесь о красоте кожи и проведите косметические процедуры.