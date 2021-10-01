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В Твери в университете неизвестный хотел повторить "сценарий пермской стрельбы": 20-летнего студента задержали

8:24:4710/1/2021,Дарья КостинаФото: Прислано пользователем сайта "Курьер. Среда. Бердск"
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"Что ж, мои лазутчики оповещали о предстоящей опасности. Мы ожидали этого поворота событий, но так даже веселее. Пока можете наслаждаться затишью перед бурей подобно тому, как я буду наслаждаться музыкой, едой, декаденством", - говорилось в сообщении Владимира.

руки, наручники
Студента задержали

В Тверском госуниверситете неизвестный парень пообешал повторить сценарий "Пермского теракта", где погибли 6 человек, а больше 40 пострадали.

Журналистам "Курьер. Среда. Бердск", 1 октября студенты университета сообщили, что утром 1 октября некий Владимир - студент медколледжа отправил в общий чат странное сообщение, где сообщалось об опасности и затишье перед бурей. После этого, студент удалил страничку в соцсетях и вышел из беседы.

- Что ж, мои лазутчики оповещали о предстоящей опасности. Мы ожидали этого поворота событий, но так даже веселее. Пока можете наслаждаться затишью перед бурей подобно тому, как я буду наслаждаться музыкой, едой, декаденством, - говорилось в сообщении Владимира.

После странных сообщений, рассказывает студентка университета в Твери - Елизавета, их отпустили домой, пары отменили. В здание не никого не пускают.

- У нас тут как-будто повторение "пермского сценария". Всех отпустили, охранники не пускают в здание. Но в группах ничего не написали официально. Мы между собой переписываемся, студенты, я имею в виду. Про этого мальчика сказали, что он тихий, но способен на все, - рассказала студентка Татьяна.

Отметим, что официальной информации от руководства университета нет. Позже появилась информация, что парня задержали.

Журналисты " Курьер. Среда. Бердск" в ближайшее время попытаются связаться с руководством учебного заведения и пресс-службой УМВД по Тверской области для получения комментариев.

Напомним, буквально пару недель назад в Перми 18-летний студент юрфака устроил стрельбу. Погибло больше пяти человек, пострадали более 40. Стрелка сильно ранили при задержании, сейчас он в больнице.

После странных сообщений парень вышел из беседы и удалил страницу
После странных сообщений парень вышел из беседы и удалил страницу

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тверьстрельба
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