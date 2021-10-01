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На Урале своровавшая бутылку водки умерла прямо в отделении полиции

8:14:0110/1/2021Фото: Pixabay
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Подозреваемая пожаловалась на боль в груди. Сотрудники дежурной части вызвали скорую помощь, приехавшие медики осмотрели женщину и сделали укол, но госпитализировать не стали, разрешив оставить под стражей.

Женщина скончалась после визита скорой

1 октября стало известно, что в городе Сысерти Свердловской области скончалась 51-летняя женщина прямо в отделении полиции. Она подозревалась в воровстве спиртного из магазина, сообщили в МВД.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что задержанная, уже привлекалась к ответственности за побои и дважды за кражу. Ее доставили в отделение 26 сентября прямо из магазина, где пыталась совершить кражу бутылки водки. Она была помещена в изолятор, где находилась одна.

Через некоторое время подозреваемая пожаловалась на боль в груди. Сотрудники дежурной части вызвали «скорую помощь», приехавшие медики осмотрели женщину и сделали укол, но госпитализировать не стали, разрешив оставить под стражей.

После небольшого количества времени, женщина была найдена в камере без признаков жизни. По предварительному заключению, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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уралсмерть женщиныОтделение полиции
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