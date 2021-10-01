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В регионы России возвращают QR-коды для общественных заведений из-за роста заражений коронавирусом

8:53:4310/1/2021Фото: Pixabay
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Несколько областей решили вернуть использование кодов для прохода людей в общественные места, причиной тому – вспышка коронавируса в России.

Число заболевших ковидом растет
Сюжет: Третья волна коронавируса
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С октября этого года предоставлять QR-коды для посещений массовых мест нужно жителям Ульяновской, Самарской, Пензенской, Белгородской областей, Удмуртии и Пермского края, сообщает издание "Российская газета".

Таким образом, в Удмуртии решили сделать новые ограничения: там запретили работать всем фуд-кортам, кроме заведений, работающих на вокзалах, в аэропортах и на АЗС. Также с 5 октября даже детям до 18 лет придется делать тесты на отсутствие ковида, чтобы попасть в театр или кафе.

Добавим, что на усиленные меры по борьбе с коронавирусом пошл власти Пермского края. Сами руководители театров и главврачи больниц обратились к местным властям, чтобы в регионе ввели QR-коды. Также в регионе с октября вводится обязательное вакцинирование работников общепита, торговли, салонов красоты, общественного транспорта, такси, театров, библиотек и других общественных учреждений.

А вот в Псковской области, при заселении в гостиницы или санатории необходимо предоставить ПЦР-тест. Также в регионе с 4 октября отменяются все массовые и спортивные мероприятия, временно прекращается работа всех кружков и секций. В торговых центрах должны быть закрыты все игровые комнаты, а в ресторанах запрещено проводить банкеты. Кроме того, вводится запрет на религиозные службы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области губернатор Андрей Травников продлил еще на два месяца действовавшие до 30 сентября ограничения.

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регионыограничениякоронавирус
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