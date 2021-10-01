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В Новосибирске похищение: Двое мужчин затолкали в машину прохожего и требовали 350 000 рублей

9:30:3910/1/2021Фото: Pixabay
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Подозреваемые заключены под стражу.

Расследование дела продолжается

1 октября стало известно, что следственным комитетом в рамках расследуемого дела по факту вымогательства возбуждено уголовное дело в отношении 19 и 20-летних местных жителей. Молодые люди подозреваются в совершении преступления, а именно: похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В ходе расследования было установлено, что 14 сентября в дневное время молодые люди, находясь около дома 16 по улице Богдана Хмельницкого, посадили 22-летнего потерпевшего насильно в автомобиль и в момент перевозки требовали денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, при этом применяли насилие. Такая же ситуация произошла с еще одним молодым человеком - 18-летним юношей, у которого требовали 20 тысяч рублей. Одному из потерпевших удалось позвонить своим родственникам, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. После чего, 15 сентября подозреваемые были задержаны.

Фигуранты по делу от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. Следователем территориального следственного органа проводится исчерпывающий комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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