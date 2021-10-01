Бывшую замглавы Министерства просвещения Ракову объявили в федеральный розыск

Бывшая заместитель главы Министерства просвещения вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве, ее объявили в федеральный розыск.
- Она объявлена в федеральный розыск. Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности, — сказал источник для «Известий».
В настоящий момент известно, что 29 сентября Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о событиях 2019 года, когда были заключены контракты в сфере образования при участии Раковой, когда та работала в Минпросвещения страны.
30 сентября Тверской суд Москвы принял решение заключить под стражу на два месяца управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина. Также преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова проведет в СИЗО до 29 ноября.
1 октября на РЕН ТВ сообщили, что Ракова смогла получить у государства 3 миллиарда рублей на проект «Учитель Будущего». Такие деньги не выделялись никому, кто работал в организации.