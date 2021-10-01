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Бывшую замглавы Министерства просвещения Ракову объявили в федеральный розыск

10:02:1010/1/2021Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Бывшей чиновнице вменяют мошенничество в особо крупных размерах. Речь идет о хищении более 50 миллионов рублей.

Марина Ракова присвоила деньги, будучи работником Министерства просвещения.

Бывшая заместитель главы Министерства просвещения вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала обвиняемой по уголовному делу о мошенничестве, ее объявили в федеральный розыск.

- Она объявлена в федеральный розыск. Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности, — сказал источник для «Известий».

В настоящий момент известно, что 29 сентября Раковой заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о событиях 2019 года, когда были заключены контракты в сфере образования при участии Раковой, когда та работала в Минпросвещения страны.

30 сентября Тверской суд Москвы принял решение заключить под стражу на два месяца управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина. Также преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова проведет в СИЗО до 29 ноября.

1 октября на РЕН ТВ сообщили, что Ракова смогла получить у государства 3 миллиарда рублей на проект «Учитель Будущего». Такие деньги не выделялись никому, кто работал в организации.

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