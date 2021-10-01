В Москве задержали директора Сбербанка Евгения Зака по делу Марины Раковой о хищении 50 млн рублей

1 октября стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал до 29 ноября управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по делу о мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК), сообщила пресс-служба суда.
Также по данному делу арестовали управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина и юрисконсульта Кристину Крючкова. Они подозреваются в соучастии с экс-замглавой Минпросвещения РФ Мариной Раковой.
Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», против Марины Раковой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159. У экс-замминистра в загородном доме и служебном кабинете прошли обыски.
По информации правоохранительных органов, Ракова, являясь замглавой Минрпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств на реализацию госконтрактов Фондом новых форм развития образования. Сумма контрактов составляла более 150 миллионов рублей.
Как потом выяснилось, во время расследований обнаружили в контрактах «признаки фальсификации отчетной документации по двум научным изысканиям».