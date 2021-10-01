Потомок династии Романовых приехал в Россию и обвенчался с возлюбленной в Санкт-Петербурге впервые за 120 лет

В пятницу 1 октября в Исаакиевском соборе впервые за 120 лет венчался потомок Романовых. Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини стали мужем и женой на земле предков потомка монаршей династии.
Венчание проводилось в атмосфере Русской империи, - у входа в храм молодых встретили гвардейцы Преображенского полка с шашками наголо — как в старые добрые времена. Великий князь Георгий из Дома Романовых — уроженец Испании и ее гражданин, но они с супругой намереваются прожить жизнь в России.
Супруга князя — дочь итальянского дипломата - приняла православие в июле 2020 года и взяла имя Виктория Романовна. Официально отношения между Георгием Михайловичем и Викторией Романовной были закреплены 24 сентября в загсе Москвы.
Георгий Романов относит себя к «Российскому Императорскому дому», которые не признан организацией «Объединение членов рода Романовых» из-за того, что Кирилл Романов, от которого происходит Георгий, был лишен всех прав императорской фамилии еще в 1905 году Николаем II, сообщает "МК".