Под Бердском за 25 млн рублей продают элитный дом со шкурой медведя на стене и бильярдом

В Искитиме за 25 млн рублей выставили элитный дом. Как сообщают авторы объявления, в доме имеется все. Исходя из слов продавца, в доме сделан шикарный ремонт. Отдельного внимания заслуживает гостиная с камином, гардеробная, бильярдная и даже личное джакузи. Примечательно, что дом высотой в 2 этажа. На территории участка имеется и баня размером 6×6. Она изготовлена из калиброванного бруса. Если в дом будущих хозяев пожалуют непрошенные гости, то они смогут остановиться в гостевом домике, который находится неподалеку. К слову, от непрошенных гостей хозяев "защитит" система видеонаблюдения.
Что касается внутреннего убранства "дворца", то в нем расположена натуральная кожаная мебель. Интерьер полностью выполнен в современном стиле. Единственное, что напоминает о царской России, шкура медведя растянутая на одной из стен.
Об объявлении размещенном на сайте "Авито" продавец о предметах убранства указал следующее:
- Полный комплект мебели и качественной встроенной бытовой техники по цене престижной квартиры, - написано в объявлении.
Также к жилищу подведены все коммуникации. Работает скоростное спутниковое телевидение. Имеется и отапливаемый гараж.
Отметим, что вне зависимости покупаете ли вы участок через риэлторское агентство или непосредственно у собственника – не забывайте о документальной составляющей процесса. Проверяйте условия заключаемых вами договоров.