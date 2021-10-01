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Под Бердском за 25 млн рублей продают элитный дом со шкурой медведя на стене и бильярдом

10:29:1510/1/2021,Алина БуроваФото: https://www.avito.ru/iskitim/doma_dachi_kottedzhi/dom_260_m_na_uchastke_10_sot._1552444765
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Дом двухэтажный. На территории участка имеется отапливаемый гараж, баня из калиброванного бруса и гостевой домик.

Дом продают на ул. Комсомольской

В Искитиме за 25 млн рублей выставили элитный дом. Как сообщают авторы объявления, в доме имеется все. Исходя из слов продавца, в доме сделан шикарный ремонт. Отдельного внимания заслуживает гостиная с камином, гардеробная, бильярдная и даже личное джакузи. Примечательно, что дом высотой в 2 этажа. На территории участка имеется и баня размером 6×6. Она изготовлена из калиброванного бруса. Если в дом будущих хозяев пожалуют непрошенные гости, то они смогут остановиться в гостевом домике, который находится неподалеку. К слову, от непрошенных гостей хозяев "защитит" система видеонаблюдения.

Что касается внутреннего убранства "дворца", то в нем расположена натуральная кожаная мебель. Интерьер полностью выполнен в современном стиле. Единственное, что напоминает о царской России, шкура медведя растянутая на одной из стен.

Об объявлении размещенном на сайте "Авито" продавец о предметах убранства указал следующее:

- Полный комплект мебели и качественной встроенной бытовой техники по цене престижной квартиры, - написано в объявлении.

Также к жилищу подведены все коммуникации. Работает скоростное спутниковое телевидение. Имеется и отапливаемый гараж.

Отметим, что вне зависимости покупаете ли вы участок через риэлторское агентство или непосредственно у собственника – не забывайте о документальной составляющей процесса. Проверяйте условия заключаемых вами договоров.

Дом на ул. Комсомольской

Бильярдная

Туалет с ванной джакузи

Спальная комната

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