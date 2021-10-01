В Новосибирске и Бердске обещают снег и -9 градусов мороза со 2 октября 2021. Прогноз погоды на выходные

Ближайшей ночью, 2 октября, в Новосибирске и Бердске столбики термометров опустятся до -1C. А уже днем +3, +5 C тепла. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
По области ночью при прояснениях уже до -7 C. Днем +1, +6 C, сообщает данным Западно-Сибирского УГМС.
Уже в воскресенье, 3 октября, в городе ночью те же -1, +1 C. Днем +2, +4 C. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По области ночью при прояснениях мороз до -9 C. Днем от 0 до +5 C.
По данным синоптиков, вся следующая неделя также будет пасмурной с ночными температурами от -1 до +3 C, а дневными в районе +3 C в начале недели и +6, +7 C в конце.