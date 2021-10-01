В Подмосковье найдено мумифицированное тело с отпиленными ступнями

1 октября в подмосковном городе Одинцово правоохранительные органы нашли мумифицированный труп мужчины, у которого были спилены ступни, сообщает РЕН ТВ.
Как сообщают следователи, труп нашли в подъезде жилого дома в ящике на 13-м этаже на улице Садовой. Чуть позже нашли еще один труп, только уже женский, рядом с подъездом. Тело спрятали в припаркованной «Газели». В кузове автомобиля лежали отпиленные ступни. По предположению следователей, они были убиты около трех месяцев назад.
По данному делу ведется расследование для выяснения всех обстоятельств смерти.
Напомним, ранее в Калининграде россиянин отправился за грибами и обнаружил на заброшенных железнодорожных путях мумифицированное тело человека. Мужчина умер примерно три месяца назад.