Туроператоры предлагают вакцинные туры для россиян: Хорватия ждет желающих поставить иностранную прививку

Российский туристы могут привиться препаратами, одобренными ВОЗ, используя для этого поездку за границу. Если ранее уже предоставляли свои услуги по вакцинации Германия и Сербия, теперь к ним присоединилась и Хорватия.
Об этом стало известно порталу "Интерфакс-Туризм" от исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
Как отметила Ломидзе, вакцинироваться можно в городах полуострова Истрия, Средней и Южной Далмации, в Загребе и окрестностях. Иностранцы и туристы могут сделать прививку в пунктах для вакцинации, организованных для местных жителей, при этом желательно записаться на процедуру заранее, обязательно иметь при себе загранпаспорт.
Туры для прививок пользуются ажиотажным спросом у россиян, которые хотят беспрепятственно перемещаться по миру и желают привиться вакциной, одобренной ВОЗ.
- В Хорватии прививают двухкомпонентными вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, и однокомпонентной – Johnson& Johnson/Janssen, - рассказала Ломидзе.
Стоимость тура в Хорватию начинается от 28 тысяч рублей за одного человека. За эти деньги можно провести в стране 4 ночи. Стоимость включает в себя перелет на самолете, проживание в отеле с питанием, трансфер, помощь в оформлении записи на прививку и медицинскую страховку. Есть услуга — трансфер до места вакцинации, которая предоставляется за отдельную плату.