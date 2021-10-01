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На Алтае верный муж похитил и посадил на цепь обидчика своей супруги

1:54:0910/1/2021Фото: Pxfuel
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Избитый 46-летний житель Усть-Канского района через сутки смог освободиться от цепей и два дня добирался домой.

Цепью сковал похищенного мужчина на Алтае

В Республике Алтай 34-летний мужчина подозревается в нанесении побоев, похищении человека и незаконном его удержании. Причиной поступка стал неприятный разговор потерпевшего с женой обвиняемого.

Во время разговора по телефону 46-летний житель Усть-Канского района оскорблял собеседницу и угрожал жене подозреваемого, после чего мужчина решил разобраться на месте и приехал домой к обидчику супруги.

После возникшей ссоры, подозреваемый избил потерпевшего, связал его руки алюминиевой проволокой и вывез на животноводческую стоянку к своему знакомому. Там он снова стал наносить побои, в том числе и резиновой палкой, после чего пристегнул цепью к трубе, скрепив навесными замками.

Подозреваемый покинул стоянку для животных, а пострадавший смог освободиться от пут только на следующее утро. Домой ему удалось добраться через два дня.

Подозреваемый задержан, ему вменяют похищение человека.

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