На Алтае верный муж похитил и посадил на цепь обидчика своей супруги

В Республике Алтай 34-летний мужчина подозревается в нанесении побоев, похищении человека и незаконном его удержании. Причиной поступка стал неприятный разговор потерпевшего с женой обвиняемого.
Во время разговора по телефону 46-летний житель Усть-Канского района оскорблял собеседницу и угрожал жене подозреваемого, после чего мужчина решил разобраться на месте и приехал домой к обидчику супруги.
После возникшей ссоры, подозреваемый избил потерпевшего, связал его руки алюминиевой проволокой и вывез на животноводческую стоянку к своему знакомому. Там он снова стал наносить побои, в том числе и резиновой палкой, после чего пристегнул цепью к трубе, скрепив навесными замками.
Подозреваемый покинул стоянку для животных, а пострадавший смог освободиться от пут только на следующее утро. Домой ему удалось добраться через два дня.
Подозреваемый задержан, ему вменяют похищение человека.