Человеческие мумии нашли в подъезде и припаркованном авто у дома в Подмосковье

Мумии мужчины и женщины обнаружили в подмосковном Одинцове, сообщили в пятницу в управлении СКР по Московской области.
"Мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки "Газель", припаркованного у дома по улице Садовой в Одинцове, а мумифицированное тело мужчины – в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, уточнили в ведомстве.
Следователи осмотрели места обнаружения трупов и назначили ряд экспертиз. Устанавливают причастных к преступлению.