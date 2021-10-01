Путин уволил Кузнецову с должности детского омбудсмена в связи с переходом в Госдуму

Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову с должности детского омбудсмена, поскольку она прошла в Государственную думу нового созыва. Соответствующий указ опубликован 1 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной Думы, — сказано в документе.
Напомним, что выборы в Госдуму состоялись 17–19 сентября. Анна Кузнецова была в лидерах федерального списка "Единой России". Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, бывшие в пятерке партийного списка, отказались от депутатских мандатов, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Но глава государства поставил их во главе профильных комиссий.