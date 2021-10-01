Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Отец в упор расстрелял собственного сына: Подозреваемого задержали в Вологодской области

12:04:5810/1/2021Фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
0

В Вахтоге произошла трагедия - на улице была убита 41-летняя женщина, а в доме был найден раненый молодой человек.

в Вологодской области задержан стрелок, подозреваемый в убийстве и ранении

В Вологодской области был задержан подозреваемый в убийстве 41-летней женщины и ранении парня 1995 года рождения. После того, как на место происшествия прибыли полицейские, молодой человек рассказал, что в него стрелял отец. Вскоре подозреваемого обнаружили. Он направлялся по железнодорожным путям с сторону Вологды.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 сентября 2021 года на улице поселка Вахтога Грязовецкого района было обнаружено тело местной жительницы со смертельным огнестрельным ранением головы.

Еще один пострадавший был обнаружен позднее в одной из квартир - у него также имелось огнестрельное ранение.  Установить подозреваемого удалось благодаря слаженным действиям оперативников. Вскоре они нашли стрелка.

- Им оказался местный житель – мужчина 1967 года рождения, ранее судимый за совершение преступления против личности (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и освободившийся из мест лишения свободы в конце 2020 года. Он задержан органами следствия и допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершения противоправных деяний, в том числе продолжаются мероприятия непосредственно с подозреваемым, признавшим факт их совершения, но пока воздержавшимся от описания событий, - сообщили в СКР по Вологодской области.

Следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под арест.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ранее судимыйубийство женщинывыстрел в упор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можно навести дуло на своего ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отец в упор расстрелял собственного сына: Подозреваемого задержали в Вологодской области
12:04:58 10/1/2021
Отец в упор расстрелял собственного сына: Подозреваемого задержали в Вологодской области
Путин уволил Кузнецову с должности детского омбудсмена в связи с переходом в Госдуму
11:40:38 10/1/2021
Путин уволил Кузнецову с должности детского омбудсмена в связи с переходом в Госдуму
Человеческие мумии нашли в подъезде и припаркованном авто у дома в Подмосковье
11:15:13 10/1/2021
Человеческие мумии нашли в подъезде и припаркованном авто у дома в Подмосковье
Год кого будет после 2021 года быка? Как нужно провожать уходящий год
11:00:48 10/1/2021
Год кого будет после 2021 года быка? Как нужно провожать уходящий год
Туроператоры предлагают вакцинные туры для россиян: Хорватия ждет желающих поставить иностранную прививку
10:59:34 10/1/2021
Туроператоры предлагают вакцинные туры для россиян: Хорватия ждет желающих поставить иностранную прививку
Детальный лунный календарь садовых и огородных работ с 1 по 15 октября 2021
10:34:47 10/1/2021
Детальный лунный календарь садовых и огородных работ с 1 по 15 октября 2021
БердскПод Бердском за 25 млн рублей продают элитный дом со шкурой медведя на стене и бильярдом
10:29:15 10/1/2021
Под Бердском за 25 млн рублей продают элитный дом со шкурой медведя на стене и бильярдом
Потомок династии Романовых приехал в Россию и обвенчался с возлюбленной в Санкт-Петербурге впервые за 120 лет
10:22:08 10/1/2021
Потомок династии Романовых приехал в Россию и обвенчался с возлюбленной в Санкт-Петербурге впервые за 120 лет
В Подмосковье найдено мумифицированное тело с отпиленными ступнями
10:20:43 10/1/2021
В Подмосковье найдено мумифицированное тело с отпиленными ступнями
БердскВ Новосибирске и Бердске обещают снег и -9 градусов мороза со 2 октября 2021. Прогноз погоды на выходные
10:11:43 10/1/2021
В Новосибирске и Бердске обещают снег и -9 градусов мороза со 2 октября 2021. Прогноз погоды на выходные