Отец в упор расстрелял собственного сына: Подозреваемого задержали в Вологодской области

В Вологодской области был задержан подозреваемый в убийстве 41-летней женщины и ранении парня 1995 года рождения. После того, как на место происшествия прибыли полицейские, молодой человек рассказал, что в него стрелял отец. Вскоре подозреваемого обнаружили. Он направлялся по железнодорожным путям с сторону Вологды.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 сентября 2021 года на улице поселка Вахтога Грязовецкого района было обнаружено тело местной жительницы со смертельным огнестрельным ранением головы.
Еще один пострадавший был обнаружен позднее в одной из квартир - у него также имелось огнестрельное ранение. Установить подозреваемого удалось благодаря слаженным действиям оперативников. Вскоре они нашли стрелка.
- Им оказался местный житель – мужчина 1967 года рождения, ранее судимый за совершение преступления против личности (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и освободившийся из мест лишения свободы в конце 2020 года. Он задержан органами следствия и допрошен в качестве подозреваемого. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершения противоправных деяний, в том числе продолжаются мероприятия непосредственно с подозреваемым, признавшим факт их совершения, но пока воздержавшимся от описания событий, - сообщили в СКР по Вологодской области.
Следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под арест.