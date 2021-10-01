В Находке задержали пришедшего в школу с автоматом мужчину

В Находке возле школы полицейские задержали неизвестного со страйкбольным автоматом. Об этом сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.
ЧП случилось в микрорайоне Врангель. Подозрительного мужчину увидели ученики школы № 18, а охранник остановил. Затем неизвестный удалился за территорию образовательной организации, передает РИА Новости.
В местных сообществах в соцсетях опубликовали видео. На кадрах видно, что человек держит в руках черный предмет, похожий на оружие.
Директор школы вызвал полицию. Ориентировку с приметами мужчины направили всем нарядам, патрулирующим город. Выдвинулись также бойцы Рогвардии и сотрудники ФСБ.
Им удалось задержать неизвестного. Подозрительным человеком оказался 18-летний местный житель. По его словам, он ходил на школьный стадион потренироваться и взял с собой страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.
Тем не менее правоохранители начали проверку.