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В Находке задержали пришедшего в школу с автоматом мужчину

12:44:1810/1/2021
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Директор школы вызвал полицию. Удалось задержать неизвестного. Подозрительным человеком оказался 18-летний местный житель.

В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом

В Находке возле школы полицейские задержали неизвестного со страйкбольным автоматом. Об этом сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

ЧП случилось в микрорайоне Врангель. Подозрительного мужчину увидели ученики школы № 18, а охранник остановил. Затем неизвестный удалился за территорию образовательной организации, передает РИА Новости.

В местных сообществах в соцсетях опубликовали видео. На кадрах видно, что человек  держит в руках черный предмет, похожий на оружие.

Директор школы вызвал полицию. Ориентировку с приметами мужчины направили всем нарядам, патрулирующим город. Выдвинулись  также бойцы Рогвардии и сотрудники ФСБ.

Им удалось задержать неизвестного. Подозрительным человеком оказался 18-летний местный житель. По его словам, он ходил на школьный стадион потренироваться и взял с собой страйкбольный автомат с пластиковыми пульками.

Тем не менее правоохранители начали проверку.

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