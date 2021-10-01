Путин приказал создать платформу психологической помощи школьникам и их родителям

Президент РФ Владимир Путин приказал кабинету министров разработать концепцию создания онлайн-платформы психологической помощи школьникам и их родителям. Об этом 1 октября сообщили на сайте Кремля в перечне поручений, сформированных после встречи главы государства с родительской и педагогической общественностью 25 августа.
-Правительству РФ... обеспечить актуализацию Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации этой Концепции, — сказано в поручении.
Срок разработки концепции — до 15 декабря 2021, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительству также поручено представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Образование".
Президент распорядился, кроме того, обеспечить актуализацию концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации этого документа.