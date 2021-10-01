Во Франции жутким маньяком оказался полицейский: О своих жертвах он рассказал в предсмертной записке

Поймать неуловимого маньяка по прозвищу Рябой (Le Grêlé) не удавалось никому. Череда убийств и изнасилований, совершенных им тянулась с 1986-го до 1994 года. Число жертв может стать больше, - ими могли стать пропавшие в Париже. Пока речь идет о четырех случаях убийств и шести изнасилованиях, самым страшным преступлением стало убийство 11-летней девочки, которую маньяк ждал прямо у школы.
Как стало известно из сообщения BBC преступник — 59-летний бывший полицейский Франсуа Верув. Следователи решили провести анализ генетических образцов у 750 правоохранителей — технология появилась не так давно, только один не предоставил их и не появился на процедуре. После этого его нашли в съемной квартире мертвым. Как рассказали следователи, его генетические образцы совпали с найденными на местах преступлений полностью.
- Мы были уверены, что убийцей был офицер полиции или жандарм. На это указывали следы от приемов, которые он применял против своих жертв, - рассказал юрист, представляющий на суде семьи пострадавших от маньяка.
Верув рассказал о преступлениях в предсмертной записке.