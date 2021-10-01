Гид-альпинист рассказал подробности жуткой ночи смертельного восхождения на Эльбрус и спасения туристов

23 сентября при восхождении на Эльбрус произошла трагедия: группа из 19 альпинистов из разных городов России попала в снежный плен из-за ухудшения погодных условий в горах. Альпинистов искали несколько часов, 8 человек были спасены почти сразу, остальных долго искали спасатели. Поиски затянулись из-за плохой. Удалось спасти 14 человек: пятеро туристов не выжили. Спасенных альпинистов доставили в больницу в Нальчике. Тела погибших через несколько дней спустили с гор и отправили в родные города.
Чуть позже, старшего гида компании «Эльбрус - восхождение», эта фирма, которая организовала восхождение, Дениса Алимова взяли под стражу на 1 месяц и 28 суток. Мужчина написал явку с повинной. Расследование дела продолжается.
"Курьер. Среда. Бердск" 1 октября пообщался с Сергеем Барановым - альпинистом, который один из первых отправился на высоту в 5 000 метров, спасать людей из снежного плена. Гид-альпинист рассказал все подробности той ужасной ночи.
- В 18:00 мы сели на "канатку" примерно в восемь вечера вышли на Седло. Навстречу нам шли трое (состояние крайне плачевное), мы их, не думая передали одному парню из МЧС, не особо разбираясь, один из них был Антон Никифоров, еще один – ассистент гида, или стажер, но не клиент точно. Третий – клиент. Минут через 15 мы увидели и саму группу. По моим оценкам – метров 50-100 м от фумаролы. Слева от тропы в 50-70 м, если идти вверх. 8 ходячих (один из них гид Таулан), 4 лежачих. Я отпрапвил Дениса вниз с ходячими, мы занялись теми, кто не мог ходить: рукавицы надевали на обмороженные руки, потратили много на это времени. Отпаивали чаем, давали обезболивающие, дексаметазон, пытались убрать лед с лиц (корка 2-3см). Я такое даже в фильмах не видел... В 22.00 – 22.15 – достижение Косой Полки. Закрепили двоих на ледорубах и рванули с поломавшим ногу вниз так быстро, как могли... Дальше, я получил нелегкую травму у самого ратрака - разрыв мелкой связки голеностопа. Я не герой и вообще, там оказался случайно. Мне не приятны благодарности сейчас, я не могу отделаться от размышлений о том, как можно было сделать все лучше. И этих размышлений очень много по кругу десятки раз. Мне не понятны фразы «береги себя». Мне вообще не хочется, чтобы рассуждали обо мне, мы говорим об этом адском прецеденте и его последствиях тут, - рассказал гид Сергей Баранов.
Сергей также ответил и на обвинения в адрес МЧС, гид считает, что действия ведомства были логичными. Как только появилась информация, что группа попала в снежный плен, спасать их выехали все: спасатели, Сергей и его товарищ Денис. Гид считает, что именно действия спасателей не дали умереть остальным туристам.
- Да, парни собрались и вышли, как только получили реальную информацию. Я лично приехал поговорить с дежурным, потому что Денис волновался, что давно нет связи с группой. Дальше, информация поступала уже по ходу движения, как снежный ком (напомню – погибших на тот момент все еще был 1 человек). Выехали все, кто был на дежурстве. Потом приехали все остальные. Мне очень странно слышать обвинения в адрес МЧС. У парней был приказ ввиду прогноза не рисковать в такую погоду, но они его нарушили и пошли спасать людей. И тут герои как раз они, работающие за 300р/час в таких условиях, - говорит гид.
На вопрос журналистов "Курьер. Среда. Бердск" были ли ошибки у гидов и можно ли их было избежать, гид рассказал, что ошибки, несомненно были. В большей степени, конечно, это была паника гидов-помощников. А затем и разделение группы на "сильных" и " слабых". Гид считает, что фактически одних обрекли на смерть, а других на спасение. Как известно, большинство погибших - девушки в силу своей комплекции.
- «От переохлаждения на тропе умерло еще 2 участника», «Во время спуска 2 участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900 м, где и скончались не приходя в сознание» - да что ж за бред. Первая девушка погибла, не буду озвучивать свое мнение о причинах гибели, но «погибла от "горняшки" за час» - звучит очень фантастически. Затем погиб мужчина - Вячеслав. Он был первым, к кому я подошел, потому что он рывками пытался куда-то уползти. Я сразу получил сильный удар в голову (но повезло – вскользь прошло), очень удивился, увернулся от попытки меня схватить за одежду, решил дать парню успокоиться, на вопросы и на речь он не реагировал тогда, не реагировал ни разу и потом. Еще одна женщина умерла у меня на руках. Я делал ей закрытый массаж сердца, размышляя насколько это бесполезно при смерти от переохлаждения, отчаяние от осознания бессилия, мысль о том, что время терять нет смысла и пора дальше. Все подробно я написал на своих страничках в соцсетях, поэтому много говорить уже не хочется, - делится гид Сергей Баранов.
Гид также рассказал, что по его опыту, а он в горах уже более 20 лет, он бы всех собрал и пошел вниз.
-Да, могу сказать, что бы сделал я? Собрал всех и шел вниз, по возможности привлекая клиентов к транспортировке. Если бы процесс затягивался, то бросив поломанного с гидом, побежал бы звонить. Потом все равно бы вернулся бы наверх к своим подопечным и продолжал бы тащить! Два гида могли бы заниматься пострадавшим, а третий отвел бы всех в ратрак, а потом бы вернулся на Седло помогать, - говорит гид.