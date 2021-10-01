Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гид-альпинист рассказал подробности жуткой ночи смертельного восхождения на Эльбрус и спасения туристов

3:15:0110/1/2021,Дарья КостинаФото: Предоставлено Сергеем Барановым
0

Ошибки, несомненно были. В большей степени, конечно, это была паника гидов-помощников. А затем и разделение группы на "сильных" и " слабых". Гид считает, что фактически одних обрекли на смерть, а других на спасение.

Старшего гида компании, которая организовала восхождение арестовали
Старшего гида компании, которая организовала восхождение арестовали
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В Оренбуржье родные подозреваемых отрицают их причастность к зверскому убийству троих студенток

В Оренбуржье родные подозреваемых отрицают их причастность к зверскому убийству троих студентокВ Оренбуржье подруги зверски убитых студенток медколледжа намекнули, кто мог совершить страшную расправуЕщё 1016 новости

23 сентября при восхождении на Эльбрус произошла трагедия: группа из 19 альпинистов из разных городов России попала в снежный плен из-за ухудшения погодных условий в горах. Альпинистов искали несколько часов, 8 человек были спасены почти сразу, остальных долго искали спасатели. Поиски затянулись из-за плохой. Удалось спасти 14 человек: пятеро туристов не выжили. Спасенных альпинистов доставили в больницу в Нальчике. Тела погибших через несколько дней спустили с гор и отправили в родные города.

Чуть позже, старшего гида компании «Эльбрус - восхождение», эта фирма, которая организовала восхождение, Дениса Алимова взяли под стражу на 1 месяц и 28 суток. Мужчина написал явку с повинной. Расследование дела продолжается.

"Курьер. Среда. Бердск" 1 октября пообщался с Сергеем Барановым - альпинистом, который один из первых отправился на высоту в 5 000 метров, спасать людей из снежного плена. Гид-альпинист рассказал все подробности той ужасной ночи.

- В 18:00 мы сели на "канатку" примерно в восемь вечера вышли на Седло. Навстречу нам шли трое (состояние крайне плачевное), мы их, не думая передали одному парню из МЧС, не особо разбираясь, один из них был Антон Никифоров, еще один – ассистент гида, или стажер, но не клиент точно. Третий – клиент. Минут через 15 мы увидели и саму группу. По моим оценкам – метров 50-100 м от фумаролы. Слева от тропы в 50-70 м, если идти вверх. 8 ходячих (один из них гид Таулан), 4 лежачих. Я отпрапвил Дениса вниз с ходячими, мы занялись теми, кто не мог ходить: рукавицы надевали на обмороженные руки, потратили много на это времени. Отпаивали чаем, давали обезболивающие, дексаметазон, пытались убрать лед с лиц (корка 2-3см). Я такое даже в фильмах не видел... В 22.00 – 22.15 – достижение Косой Полки. Закрепили двоих на ледорубах и рванули с поломавшим ногу вниз так быстро, как могли... Дальше, я получил нелегкую травму у самого ратрака - разрыв мелкой связки голеностопа. Я не герой и вообще, там оказался случайно. Мне не приятны благодарности сейчас, я не могу отделаться от размышлений о том, как можно было сделать все лучше. И этих размышлений очень много по кругу десятки раз. Мне не понятны фразы «береги себя». Мне вообще не хочется, чтобы рассуждали обо мне, мы говорим об этом адском прецеденте и его последствиях тут, - рассказал гид Сергей Баранов.

Сергей также ответил и на обвинения в адрес МЧС, гид считает, что действия ведомства были логичными. Как только появилась информация, что группа попала в снежный плен, спасать их выехали все: спасатели, Сергей и его товарищ Денис. Гид считает, что именно действия спасателей не дали умереть остальным туристам.

- Да, парни собрались и вышли, как только получили реальную информацию. Я лично приехал поговорить с дежурным, потому что Денис волновался, что давно нет связи с группой. Дальше, информация поступала уже по ходу движения, как снежный ком (напомню – погибших на тот момент все еще был 1 человек). Выехали все, кто был на дежурстве. Потом приехали все остальные. Мне очень странно слышать обвинения в адрес МЧС. У парней был приказ ввиду прогноза не рисковать в такую погоду, но они его нарушили и пошли спасать людей. И тут герои как раз они, работающие за 300р/час в таких условиях, - говорит гид.

На вопрос журналистов "Курьер. Среда. Бердск" были ли ошибки у гидов и можно ли их было избежать, гид рассказал, что ошибки, несомненно были. В большей степени, конечно, это была паника гидов-помощников. А затем и разделение группы на "сильных" и " слабых". Гид считает, что фактически одних обрекли на смерть, а других на спасение. Как известно, большинство погибших - девушки в силу своей комплекции.

- «От переохлаждения на тропе умерло еще 2 участника», «Во время спуска 2 участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши 3900 м, где и скончались не приходя в сознание» - да что ж за бред. Первая девушка погибла, не буду озвучивать свое мнение о причинах гибели, но «погибла от "горняшки" за час» - звучит очень фантастически. Затем погиб мужчина - Вячеслав. Он был первым, к кому я подошел, потому что он рывками пытался куда-то уползти. Я сразу получил сильный удар в голову (но повезло – вскользь прошло), очень удивился, увернулся от попытки меня схватить за одежду, решил дать парню успокоиться, на вопросы и на речь он не реагировал тогда, не реагировал ни разу и потом. Еще одна женщина умерла у меня на руках. Я делал ей закрытый массаж сердца, размышляя насколько это бесполезно при смерти от переохлаждения, отчаяние от осознания бессилия, мысль о том, что время терять нет смысла и пора дальше. Все подробно я написал на своих страничках в соцсетях, поэтому много говорить уже не хочется, - делится гид Сергей Баранов.

Гид также рассказал, что по его опыту, а он в горах уже более 20 лет, он бы всех собрал и пошел вниз.

-Да, могу сказать, что бы сделал я? Собрал всех и шел вниз, по возможности привлекая клиентов к транспортировке. Если бы процесс затягивался, то бросив поломанного с гидом, побежал бы звонить. Потом все равно бы вернулся бы наверх к своим подопечным и продолжал бы тащить! Два гида могли бы заниматься пострадавшим, а третий отвел бы всех в ратрак, а потом бы вернулся на Седло помогать, - говорит гид.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
погибли туристыгидэльбрус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сторонник экстрима?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гид-альпинист рассказал подробности жуткой ночи смертельного восхождения на Эльбрус и спасения туристов
3:15:01 10/1/2021
Гид-альпинист рассказал подробности жуткой ночи смертельного восхождения на Эльбрус и спасения туристов
Самые благоприятные даты по лунному календарю для квашения капусты и зимних заготовок в октябре 2021 года: Что можно и нельзя делать в новолуние и полнолуние
3:00:43 10/1/2021
Самые благоприятные даты по лунному календарю для квашения капусты и зимних заготовок в октябре 2021 года: Что можно и нельзя делать в новолуние и полнолуние
«На родине ему плюнут в лицо»: Таджикского блогера депортируют из России за имитацию секса на фоне собора в Москве
2:53:26 10/1/2021
«На родине ему плюнут в лицо»: Таджикского блогера депортируют из России за имитацию секса на фоне собора в Москве
Самая богатая россиянка родила двойню: Теперь у основательницы Wildberries семеро детей
2:21:14 10/1/2021
Самая богатая россиянка родила двойню: Теперь у основательницы Wildberries семеро детей
Путин приказал создать платформу психологической помощи школьникам и их родителям
2:10:06 10/1/2021
Путин приказал создать платформу психологической помощи школьникам и их родителям
Почему скачет давление: последствия и профилактика магнитных бурь октябре 2021 года для метеопатов
2:00:22 10/1/2021
Почему скачет давление: последствия и профилактика магнитных бурь октябре 2021 года для метеопатов
На Алтае верный муж похитил и посадил на цепь обидчика своей супруги
1:54:09 10/1/2021
На Алтае верный муж похитил и посадил на цепь обидчика своей супруги
Сериал о жертве скопинского маньяка снимет режиссер Сарик Андреасян по книге узницы подземелья
1:17:48 10/1/2021
Сериал о жертве скопинского маньяка снимет режиссер Сарик Андреасян по книге узницы подземелья
Календарь прививок и вакцинации на октябрь 2021: лучшие и худшие дни по лунному календарю
1:00:04 10/1/2021
Календарь прививок и вакцинации на октябрь 2021: лучшие и худшие дни по лунному календарю
Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина: Он ответит по статье
12:56:48 10/1/2021
Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина: Он ответит по статье